Жители Липецка могут бесплатно обменять монеты на купюры в Банке ЗЕНИТ

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Каждый житель может обменять мелочь на банкноты в офисе по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8. Комиссия за операцию взиматься не будет.

«Люди, как правило, складывают и хранят в копилках мелочь, оставшуюся от оплаты покупок. Между тем объем монет у населения с каждым годом увеличивается, а значит, и сумма таких накоплений становится значительней. В Банке ЗЕНИТ готовы помочь любому желающему бесплатно обменять их на банкноты», — отметила территориальный управляющий Банка ЗЕНИТ Юлия Кирина.

Организатором мероприятия выступает Отделение по Липецкой области ГУ Центрального Банка России по ЦФО.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 117 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

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