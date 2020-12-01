Более 17 тысяч жителей Липецкой области воспользовались онлайн -сервисами «Россети Центр» с начала года

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В указанный период в филиал поступило 64 433 обращения, что на 28 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика связана с увеличением количества онлайн-обращений, число которых составило 17 001 шт.

С марта 2020 года в связи с карантинными ограничениями клиентские офисы Липецкэнерго работают дистанционно. При этом все услуги, предоставляемые энергетиками доступны в удаленном формате. Данная мера, предпринятая в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, позволила обеспечить дополнительную безопасность здоровья жителей региона и сотрудников Липецкэнерго.

«Онлайн-формат обслуживания не сказывается на качестве и сроках решения вопросов потребителей - сотрудники контакт-центров оперативно реагируют на запросы потребителей, поступающие через интерактивные сервисы компании. Дистанционные сервисы доказали свою эффективность и сегодня всё больше пользуется популярностью у клиентов», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

Подать заявки на услуги, предоставляемые «Россети Центр», можно в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте компании http://www.mrsk-1.ru, а также через мобильное приложение группы компаний «Россети».

Оформить запрос на технологическое присоединение к сетям с 01.10.2020 г. возможно через портал «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/. Для этого необходимо зарегистрироваться, а после активации профиля добавить объект подключения, заполнить специальную форму заявки и прикрепить копии документов.

Узнать об отключениях электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения можно на сайте компании в разделах «Информация об отключении» и через баннер «Передача сообщений об отключениях электроэнергии. Ответ на запрос придет по электронной почте.

Направить запрос об отсутствии электроэнергии можно через Viber на номер +7 (915) 369-69-69 или с помощью чат-бота. Для начала диалога в чат-боте необходимо добавить ПАО «МРСК Центра» в контакты, используя данный QR-код (вкладка «Ещё» в мессенджере Viber, далее выбрать пункт «Добавить контакт» и нажать «Сканировать QR-код»).

По вопросам качества электроэнергии следует обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф.

В круглосуточном режиме для всех потребителей «Россети Центр» работает бесплатный прямой номер 8-800-220-0-220.

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Фото предоставлено Липецкэнерго