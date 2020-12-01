Фестиваль «Кинопроба» пройдет при поддержке видеосервиса Wink

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Видеосервис Wink компании «Ростелеком» стал партнером XVII международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», организаторами которого выступают Свердловская областная организация Союза кинематографистов России, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, АНО «Д.К-Киноклуб» при поддержке Министерства культуры Свердловской области и управления культуры администрации города Екатеринбурга. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря 2020 года.

Участники фестиваля — представители киношкол со всего света. На участие в конкурсной программе поступило более 400 заявок из 28 стран — Польши, Франции, Чехии, Германии, Швеции, Португалии, Ирана, Индии, Египта, Израиля, Армении и других. Впервые фестиваль «Кинопроба» пройдет в гибридномформате: некоторые показы конкурсных фильмов, мастер-классы и лекции состоятся в онлайн-режиме.

Wink разместил в специальном разделе «Кинопроба» короткометражные художественные и документальные фильмы, а также анимационные работы конкурсантов. Такая поддержка со стороны видеосервиса позволит многократно увеличить аудиторию фестиваля и познакомить зрителей по всей России с работами участников, которые скоро могут стать знаменитыми режиссерами.

«Уже точно знаем, что несколько мастер-классов пройдет онлайн. Так, известный драматург, режиссер театра и кино Иван Вырыпаев проведет мастер-класс о превращении спектакля в фильм. Израильский режиссер документального кино Борис Мафцир выступит с онлайн-лекцией о работе документалиста с устными свидетельствами, а о работе с архивами расскажет наш друг, польский документалист Мацых Дрыгас», — сказала директор фестиваля Лилия Немченко.

Откроет фестиваль фильм «Алиса. Волнение» (2020) режиссера Дениса Клеблеева, снятый к 85-летию актрисы Алисы Фрейндлих. Из года в год у фестиваля — обширная международная программа. В этом году во внеконкурсной программе будет показан фильм «Феллини и альтер эго», выпущенный в 2020 году к 100-летию великого итальянского режиссера Федерико Феллини. Показ включен в календарь юбилейной международной программы Fellini 100, которую поддерживает Министерство культурного наследия Италии.

Пять фестивальных дней — это конкурсные и внеконкурсные показы, мастер-классы, дискуссии, встречи с режиссерами, художниками-аниматорами, операторами, актерами, ретроспективные показы. Также состоится ежегодный питчинг— публичная презентация и защита анимационных проектов перед международным жюри экспертов и образовательная программа «Лаборатории текста о кино». В этом году впервые будет работать проект «Кино-театр» — творческий эксперимент, в ходе которого участники по специальной методике смогут создать эскизы спектаклей в сжатые сроки. Арт-директор лаборатории — Олег Лоевский, театральный критик, продюсер, основатель и арт-директор фестиваля «Реальный театр» (Екатеринбург). На фестивале театральным режиссерам предстоит создать эскизы спектаклей по известным киносценариям.

Вход на все мероприятия «Кинопробы» свободный для всех желающих. Но в этом году зрителям нужно будет зарегистрироваться, чтобы соблюдать рекомендации Роспотребнадзора о предельно возможной заполняемости залов.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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Фото предоставлено «Ростелеком»