НЛМК обновляет парк локомотивов

.

В декабре парк локомотивов Новолипецкого металлургического комбината, флагманской площадки Группы НЛМК, пополнится двумя новыми тепловозами - серии ТЭМ14 и ТЭМ10. Приобретение тягового состава связано с программой обновления локомотивного парка компании.

Локомотивы ТЭМ14 мощностью 2400 л.с. предназначены для выполнения вывозных работ. Это самый мощный из имеющихся на площадке тепловозов, ранее его еще не использовали на предприятии. При росте производительности тягового агрегата на 20% локомотивы ТЭМ14 на 30% более экономичные по сравнению с моделями предыдущей серии.

Новый маневровый локомотив серии ТЭМ-10 более производительный, чем используемые сейчас машины предыдущего поколения. Он оборудован двумя дизельными тяговыми агрегатами, которые на 15-20% более экономичны по расходу топлива.

Тепловозы новых серий соответствуют экологическим нормативам по эмиссии отработавших газов. Конструкция локомотивов предотвращает попадание смазочных материалов на железнодорожные пути и грунт, что делает их эксплуатацию более безопасной. Они имеют увеличенный до 40 лет срок службы.

В настоящее время на комбинате эксплуатируют 133 тепловоза. 28 из них были обновлены за последние три года.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.