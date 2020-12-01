«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ

.

Агентство оценило рыночные позиции Банка, достаточность капитала, качество активов и эффективность корпоративного управления на адекватном уровне. Одним из ключевых факторов, по мнению аналитиков, оказывающим влияние на уровень рейтинга, выступает высокая вероятность оказания финансовой поддержки банка со стороны ключевого акционера — ПАО «Татнефть».

Эксперты также приняли во внимание новую стратегию развития Банка до 2023 года.Агентство предполагает сохранение универсальности деятельности банка при существенном упоре на развитии дистанционных каналов обслуживания и продаж.

Ранее Международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Банка ЗЕНИТ на уровне BB, прогноз стабильный. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне b+.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 117 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

реклама