Группа НЛМК приняла участие в первой Российско-европейской конференции по климату

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Вице-президент Группы НЛМК Сергей Чеботарев принял участие в Российско-европейской конференции по климату, организованной Представительством ЕС в РФ и бизнес-школой «Сколково». Представители бизнеса, должностные лица и эксперты России и ЕС обсудили возможные решения проблемы изменения климата.

В рамках сессии «Декарбонизация энергоемких отраслей» Сергей Чеботарев рассказал, что предпринимает НЛМК для сокращения своего углеродного следа. Компания повышает энергоэффективность и продолжает сокращать эмиссию парниковых газов: к 2023 году интенсивность выбросов CO2 на флагманской площадке НЛМК в Липецке должна снизиться на 3,5% по сравнению с 2019 годом.

«Благодаря последовательной реализации проектов, направленных на снижение расхода сырья, топлива и энергетических ресурсов, НЛМК уже добился существенного сокращения эмиссии СО2, и сегодня компания входит в число глобальных лидеров отрасли по уровню эмиссии на тонну стали. Компания не остановится на достигнутом: в настоящее время мы формируем долгосрочный портфель проектов по дальнейшему снижению углеродного следа», - подчеркнул Сергей Чеботарев.

НЛМК использует диверсифицированный подход к климатической повестке, применяя традиционные и инновационные инструменты сокращения эмиссии парниковых газов. В ближайшие годы компания планирует запустить новую электростанцию, топливом для которой будут попутные газы металлургического производства: проект позволит сократить выбросы парниковых газов на 650 тыс. тонн ежегодно. НЛМК также реализует портфель исследовательских проектов, которые направлены на применение водорода в производственном процессе, извлечение и утилизацию СО2.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.