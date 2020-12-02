Липецкэнерго обеспечило электроснабжение общежитий ООО «Агроном сад»

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Для этого специалисты Липецкэнерго провели реконструкцию ВЛ 10 кВ «Яблонева Голова», осуществили строительство новой воздушной линии и провели комплекс мероприятий по наладке устройств релейной защиты. Объем присоединенной мощности составил 294,3 кВт. Благодаря выполненным энергетиками работам в общежитиях смогут разместиться порядка 800 новых сотрудников сельхозпредприятия.

- До конца года специалисты Липецкэнерго обеспечат выдачу 460 кВт мощности двум насосным станциям ООО «Агроном сад». Обеспечивая электроэнергией новые объекты одной из крупнейших компаний агропромышленного комплекса не только в Липецкой области, но и в стране, специалисты Липецкэнерго создают условия для социально-экономического развития региона, - отметил директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго