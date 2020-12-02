Банк ЗЕНИТ предлагает клиентам открыть счет «Накопительный плюс»

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Максимальная ставка составляет 5,50 % годовых, минимальная сумма первоначального взноса — 1 тыс. рублей. Открыть счет можно как в офисах Банка, так и в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или в интернет-банке.

Процентная ставка на сумму минимального остатка до 100 000 рублей составляет 3 % годовых, от 100 000,01 до 500 000 рублей — 3,50 % годовых, от 500 000,01 до 700 000 рублей — 5,50 % годовых (в течение первых шести месяцев с даты открытия счета, далее — 5,00 % годовых), от 700 000,01 рублей — 3,75 % годовых. Минимальный остаток денежных средств на счете делится на части согласно установленным банком диапазонам сумм для начисления процентов. Проценты суммируются и начисляются за каждый календарный день. Выплата происходит ежемесячно.

Клиент может воспользоваться новым продуктом, если у него на момент открытия счета отсутствуют действующие договоры срочных вкладов или иные накопительные счета в Банке ЗЕНИТ.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 117 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».