Специалисты Липецкэнерго повысили надежность электроснабжения потребителей города Грязи

.

Линия проходит вдоль улиц Красная площадь, 30 лет Победы, Ленинская, Тамбовская, Лесная, Липецкая, Пушкинская и обеспечивает электроэнергией прилегающие жилые застройки, а также здания городского суда и прокуратуры. районной администрации, военного комиссариата, МФЦ, Центра культурного развития, стоматологической поликлиники.

Решение о поведении работ было принято по результатам диагностики, в ходе которой были зафиксированы повреждения изоляции кабеля под асфальтным покрытием. Энергетики филиала заменили 165 м участка поврежденной КЛ и восстановили 150 м линии с применением муфт. Прокладка и монтаж кабеля осуществлялись с использованием технологии горизонтально-направленного бурения, позволяющей проложить различные коммуникации под землей бестраншейным способом. При использовании метода поверхность ландшафта остается нетронутой, сохраняются все элементы благоустройства, дорожное полотно и строения. Все работы проводились при участии районной администрации. Электроснабжение потребителей осуществлялось по резервной схеме.

Всего с начала 2020 года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду энергетиками Липецкэнерго в городе Грязи было обследовано и отремонтировано 26 кабельных линий всех классов напряжения.