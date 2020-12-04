Проект НЛМК по повышению энергоэффективности стал победителем отраслевого конкурса

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Проект повышения энергоэффективности системы освещения цеха динамной стали НЛМК стал лауреатом премии «Золотой Фотон» - ежегодного независимого отраслевого конкурса электротехнического рынка стран Евразийского экономического сообщества.

В ходе проекта в цехе заменили 2100 светильников старого поколения на современные светодиодные аналоги со стабильно высокой световой отдачей. Для полноценного освещения рабочих мест потребовалось на 20% меньше светильников, чем ранее. Модернизация системы освещения позволяет ежегодно экономить 5,5 млн кВтч электроэнергии на сумму 19 млн рублей.

Проект был реализован совместно с компанией «Энерком» в 2020 году. Его воплощению предшествовал светотехнический аудит, подбор осветительного оборудования и моделирование новой системы освещения.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.