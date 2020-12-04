В Липецкой области отстранили главу района по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Главу района временно отстранили от обязанностей Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области под статью о превышении полномочий попал еще один глава района. Пока бывший мэр Липецка и экс-глава Тербунского района ожидает суда, незаконные действия усмотрели в работе главы администрации Долгоруковского района. Его обвиняют по части 2 статьи 285 УК. Поводом стало жилье для детей сирот.

Скандал с бесплатным жильем в Долгоруковском районе разгорелся еще в 2018 году, когда сиротам выделили квартиры в гниющем здании сельсовета в деревне Екатериновка. По факту жуткие помещения с черной плесенью на стенах были непригодны для проживания. После жалоб сирот началась доследственная проверка, по ее итогу в январе 2020 года возбудили уголовное дело о халатности. В ходе расследования вышли на главу района.

По версии следствия, чиновник купил за государственные деньги три квартиры и помещение для администрации по завышенной стоимости. Не соответствующая никаким санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам недвижимость обошлась казне в 1.7 млн. рублей. При этом сироты остаются без жилья с 2015 года.

Следствие считает, что глава района все знал, но за 5 лет ничего не сделал и не предъявил претензии поставщику за качество работ. Как сообщили в пресс-службе СКР, чиновник вину не признал и от дачи показания отказался. Сейчас он находится на подписке о невыезде.

По данным пресс-службы областного суда, этим вечером, 4 декабря, Тербунский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и временно отстранил чиновника от должности главы администрации Долгоруковского района.