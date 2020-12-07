В ноябре 2020 года Сбербанк увеличил чистую прибыль до 78 млрд рублей

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В ноябре 2020 года чистая прибыль ПАО Сбербанк составила 78 млрд рублей. Розничный портфель банка вырос на 2,1%. За месяц выдано более 468 млрд рублей, из них более половины – ипотека. В то же время кредитный портфель юрлиц вырос на 0,8% без учета валютной переоценки. Положительная динамика портфеля сохраняется с середины текущего года. В ноябре средства клиентов выросли на 1% без учета валютной переоценки.

- В ноябре Сбер сохранил высокую рентабельность капитала на уровне 20,2%, несмотря на общее замедление потребительской активности. Ежегодная акция Сбера «Зеленый день» привлекла более 7 млн клиентов и поддержала положительную динамику розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов. При этом рост расходов оставался на низком уровне, составив всего 3% г/г. Важнейшим событием ноября стала презентация новой Стратегии Сбера до 2023 года, в рамках которой мы рассказали об амбициозных целях по построению интегрированной экосистемы, включающей финансовые и нефинансовые продукты и сервисы, - отметила руководитель блока «Финансы» Александра Бурико.

На вызовы пандемии коронавируса были найдены ответы

С начала года чистый процентный доход вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил более 1,3 трлн рублей. Рост этого показателя в ноябре превысил 15% г/г благодаря высоким темпам кредитования и понижению регулятором ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов.

Чистый комиссионный доход вырос на 8,4% до 454 млрд рублей за счет увеличения доходов от расчетных операций и эквайринга, а также от операций клиентов на финансовых рынках. Однако пандемия коронавируса сказалась на потребительской активности и замедлила рост чистого комиссионного дохода в ноябре.

Операционные расходы составили 550,9 млрд рублей. Это на 3,9% относительно 11 месяцев 2019 года. Темп роста этого показателя ниже уровня инфляции стал возможен благодаря программе оптимизации, принятой в ответ на пандемию. Также сказалось выравнивание сравнительной базы после окончания эффекта индексации зарплат в июле прошлого года. Отношение расходов к доходам улучшилось и составило 28,1% против 32% годом ранее.

Доходы от восстановления резервов по ссудам и переоценки кредитов в ноябре составили 10,1 млрд рублей. Такая сумма обусловлена укреплением рубля по отношению к основным валютам. За 11 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 517,7 млрд рублей против 113,7 млрд годом ранее. Рост связан с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.

Доход до уплаты налога на прибыль за 11 месяцев 2020 года составил 889,2 млрд рублей. Чистая прибыль - 719,1 млрд руб.

Третий месяц выдача кредитов - на высоком уровне

Активы в ноябре увеличились за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги. Они достигли 33,4 трлн рублей. Прирост за месяц составил 3,9% без учета валютной переоценки.

За прошедший месяц корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн рублей. А с начала года – 11,8 трлн. Сохраняется положительная динамика корпоративного портфеля – без учета валютной переоценки за ноябрь портфель увеличился на 0,8% до 15,4 трлн рублей.

Третий месяц подряд объем выдач розничных кредитов держится на высоком уровне. Только в ноябре выдано 468 млрд рублей. Всего с начала года выдано 3,8 трлн. Это на четверть больше, чем годом ранее. Портфель кредитов за месяц вырос на 2,1% и превысил 8,4 трлн. Основной драйвер роста - жилищные кредиты, спрос на которые в ноябре увеличился на 2,7%.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильным: 3,24% на 1 ноября и 3,23% на 1 декабря.

Портфель ценных бумаг в ноябре вырос на 4,2% или на 0,2 трлн рублей. Рост произошел за счет приобретения облигаций федерального займа. Остаток портфеля на 1 декабря составил 5,1 трлн рублей. Средства клиентов без учета валютной переоценки в ноябре выросли на 1%: сбережения физлиц – на 1,1%, сбережения юрлиц – на 0,8%.

В ноябре банк разместил на 3 года биржевые облигации объемом 18 млрд рублей. Ставка купона составила 5,55%. По итогам общий портфель выпущенных биржевых облигаций достиг 523,5 млрд рублей.

Базовый и основной капитал в ноябре изменились незначительно и составили около 3,6 трлн и 3,7 трлн рублей соответственно. В этот расчет не включена прибыль текущего года. Показатели будут скорректированы по итогам годового аудита.

Общий капитал за месяц вырос на 3,2% примерно до 4,7 трлн рублей. Как поясняют в банке, в основном за счет заработанной чистой прибыли. Активы, взвешенные с учетом риска, в ноябре изменились незначительно и на 1 декабря 2020 составили 31,5 трлн руб.