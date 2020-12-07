В Липецкэнерго прошел интеллектуальный онлайн-квиз

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В нем приняли участие команды исполнительного аппарата Елецкого, Данковского, Усманского и Грязинского районов электрических сетей.

Энергетикам было предложено проявить эрудицию в сфере музыки, кинематографа, искусства и истории энергетики, ответив на 30 вопросов в шести раундах. Последний тур был посвящен столетию ГОЭЛРО, где участникам предстояло с нескольких нот угадать гимн Шуховской башни, узнать на фотографиях первые объекты ГОЭЛРО в Липецкой области и назвать важные события вековой истории электрификации страны. Победителей определила оценочная комиссия компании «Мозгва».

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С небольшим отрывом победу одержала сборная команда исполнительного аппарата «Энергиум». На втором и третьем месте оказались специалисты управления взаимодействия с клиентами и Елецкого РЭС. Победители получили ценные призы и возможность представлять Липецкэнерго на городской викторине, которая состоится в конце декабря.

- Интересные вопросы, позитивные эмоции и чувство команды - здорово, что подобные корпоративные игры проводятся особенно сейчас, когда так высоко ценится простое общение с коллегами, - отметил участник победившей команды ведущий инженер управления технологического развития Алексей Кривоносов.

- Мероприятия такого рода повышают уровень взаимодействия между сотрудниками и сохраняют командный дух в коллективе, что в дальнейшем помогает работать продуктивнее и совместно оперативно решать производственные задачи, - отметил директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго