В субботу в Липецке заработает резиденция Деда Мороза

В выходные в Липецке откроется резиденция Деда Мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

Скоро в Липецке откроется резиденция Деда Мороза. Новогодний волшебник вместе с внучкой Снегурочкой поселятся в парке "Сказка" уже в эту субботу, 12 декабря. Терем сказочного семейства расположится рядом с новогодней почтой и украшенной елкой.

На открытии резиденции липчанам обещают сюрприз: в этом году терем предстанет в обновленном виде. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в домике Деда Мороза ребятишки смогут рассказать стихотворение, а в выходные поучаствовать в мастер-классе по росписи новогодних игрушек.

Дед Мороз хоть и волшебник, но санитарные правила соблюдает. Седовласый герой будет принимать по времени. Для этого липчанам нужно получить индивидуальные билеты. Вход в терем только малыми семейными группами до 5 человек. После каждого визита помещение будут обрабатывать.

График работы резиденции в будни - с 17.00 до 20.00. В выходные - с 11.00 до 14.00, а затем с 17.00 до 20.00. Записаться можно по телефону 8-915-851-1515.

Напомним, что продолжает работать почта Деда Мороза. Письма можно класть в волшебный ящик в парке "Сказка", а также в ДК "Матыра". Взрослые могут порадовать своими посланиями читающего Дедушку.