В парках и хоккейных коробках Липецка скоро появятся катки

В Липецке заливают катки Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке в парках и хоккейных коробках начали заливать ледовые катки. По данным пресс-службы мэрии, завершаются работы в Нижнем парке. Заливка идет и днем, и ночью. Всего должно быть 30 слоев льда. Каток начнут тестировать в ближайшее время.

Напомним, что в парке должен был появиться искусственный каток с айс-матами. Но раз погода позволяет, администрация решила залить обычный лед, пока поставляют оборудование.

На этой неделе айс-маты прибудут в парк Победы. После установки системы появится и сам каток, которому не страшна оттепель. Кстати, на площадке также завершается монтаж кафе и раздевалки. Следующий этап - остекление зданий, укладка утеплителя и защитного материала на крышу.

Если в ближайшую неделю в областном центре будут морозы, то к выходным лед зальют в 10 хоккейных коробках. Но если столбик термометра будет стремиться к плюсу, то заливка займет около 2 недель.

На стадионе "Металлург" и СК "Сокол" катков пока не будет. Для заливки на участках необходима снежная подушка. А в СК "Звездный" из-за коронавируса массовые катания запрещены.