Инвестор хочет вложить в освещение Липецка 500 млн рублей

Депутаты решают вопрос с освещением Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 8 декабря, в Липецком горсовете состоялась комиссия по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. Депутаты обсудили вопрос освещения в Липецке.

Так. парламентариев заинтересовала возможная концессия по освещению. От одной из организаций уже поступило предложение о заключении соглашения. Депутат Станислав Каменецкий сказал, что в городе есть предприятия, являющиеся резидентами Технопарка и получившие поддержку Фонда содействия инновациям. Они также могут участвовать в проекте.

Парламентарий Игорь Крутских поинтересовался, что будет с Горсветом, если появится концессионер. Получается, весь функционал Горсвета перейдет ему - содержание и эксплуатация сетей, опор освещения, светильников, иллюминация и праздничное освещение.

Председатель департамента экономического развития Юлия Полоскина ответила, что концессионеру придется модернизировать все хозяйство и довести освещенность города до нормативной. А Горсвет будет контролировать исполнение договора. Также за ним останутся светофоры.

Есть и опасения - вдруг концессионер откажется освещать небольшую улицу на окраине города. По мнению Юлии Полоскиной, за этим и должен будет следить Горсвет. По данным пресс-службы горсовета, инвестор планирует вложить в строительство новых сетей около 500 млн рублей.

- Липецк весь темный и средств у муниципалитета на освещение улиц нет, - отметил спикер Александр Афанасьев. - Но нам нужно во всем разобраться. Давайте назначать депутатский час.