Порядка 700 миллионов рублей Липецкэнерго перечислило в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды с начала года

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419,8 млн рублей направлено в региональный бюджет. 0,6 млн рублей - в муниципальные бюджеты в виде земельного налога.

Отчисления на страховые взносы (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования) и внебюджетные фонды (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) составили 263,2 млн рублей.

«Бренд социально ответственного предприятия Липецкэнерго подтверждает, в том числе и добросовестным выполнением налоговых обязательств. Тем самым филиал способствует реализации региональных программ, направленных на повышение общего благосостояния и качества жизни населения, развитие образования, культуры, здравоохранения», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго