«Цветы переехали»: предприниматели «за» цивилизованный рынок

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«С цветами на выход!»

1 ноября «приказал долго жить» цветочный рынок на проспекте Победы возле остановки «Кольцевая». Металлические ангары уже явно не вписывались в концепцию развития одной из самых оживленных улиц города – требовалось коренным образом менять облик объекта, устранять немалые огрехи по противопожарной и санитарной безопасности. И собственник, взвесив все про и контра, решил совсем «закрыть тему». Но бизнесменам - цветочникам, оставшимся при своих, оказали поддержку городские власти. Им предложили несколько вариантов, включая проработку открытия нового рынка, а пока их принял «Европейский».

В чем плюсы и минусы переезда? Каковы перспективы развития легального цветочного бизнеса в городе? Мы поинтересовались мнением предпринимателей, продавцов и покупателей.

Комфорт и дешевле аренда

Это первое, что отмечают предприниматели.

- Условия здесь прекрасные, хорошие, теплые павильоны – не сравнить с рынком на Кольцевой, где стояли в холоде, и парковка тут шикарная, не то, что на бывшем рынке. Да и от прежнего «раскрученного» места не так уж далеко – минут 5 на машине, - перечисляет преимущества ИП Дина Александрова, которая 15 лет в цветочном бизнесе.

Условиями работы на «Европейском», как поясняет Анжелика Сапунова, довольны. У них это семейный бизнес, сюда переехали еще несколько месяцев назад.

- Помещение теплое, вода, канализация – все есть. Да и от дома теперь недалеко, а покупатели у нас постоянные, так что все устраивает.

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Продавщица Наталья из соседнего павильона с ней полностью солидарна:

- Работаю давно и сравнить есть с чем – здесь намного лучше, мне нравится, вижу, что и клиентам тоже.

У мэра Липецка Евгении Уваркиной, недавно посетившей на «Европейском» цветочные павильоны, мнение однозначно: «Конечно, это совершенно другой уровень. Комфорт, чистота, уют. И, что самое приятное, продавцы тоже рады, что теперь работают в таких условиях».

Существенное преимущество, как отмечают предприниматели, то, что арендная плата здесь в два раза ниже. Это стало весомой поддержкой при спаде их бизнеса в нынешнем «коронавирусном» году, а еще позволило снизить цену на цветочную продукцию. Впрочем, не всё в плюс. Покупателей все же поубавилось, хотя постоянные клиенты никуда не делись. Конкуренция в цветочном бизнесе высока, главное, чтобы она была добросовестной.

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- Есть предприниматели с именем, репутацией - ее сложно заработать, а она очень важна в нашем деле. Ведь контракты с прямыми поставщиками из Европы, Южной Америки, Израиля и риски огромные, - подчеркивает Алла Янпольская, занимающаяся цветочным бизнесом с 1993 года. – На прежнем рынке было немало «случайных пассажиров», нелегалов - тех, кто и с покупателем-то не умел общаться, думая лишь о деньгах, все это переносило негатив на предпринимателей с репутацией, задевало и оскорбляло. А здесь, на новом месте работают все «официалы», знающие свое дело. Конечно, конкуренция есть, но она здоровая, законная и справедливая.

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«Лёд тронулся, впереди новые планы»

Для бизнеса важно развитие, и предприниматели, надеясь на свои силы, рассчитывают также на дальнейшую поддержку администрации города.

- Радует, что власти, видя наши проблемы, моментально откликаются. Наш мэр Евгения Уваркина сама из бизнеса, она первый из руководителей, кто обратил внимание на нас, законных предпринимателей, от всех нас ей огромная благодарность. Наконец-то лед тронулся, у нас интенсивные рабочие моменты по дальнейшему сотрудничеству, - акцентирует Алла Васильевна.

В перспективных планах предпринимателей – расширять бизнес. Они рассчитывают, что город выделит часть земельных участков рядом с парком Победы, возле «Линии» для постройки еще одного рынка. Причем хотят, чтобы помещения, которые по задумке будут модернизированные, с климат-контролем, были в собственности. Надеются и на то, что будущий рынок получит официальный статус, а в свои ряды они будут брать только зарегистрированных предпринимателей – тех, кто ведет легальный бизнес и платит налоги.

Впрочем, бизнесмены собираются раскручивать и торговые точки на «Европейском». Место перспективное, рядом спальные районы, которые к постоянным клиентам добавляют новых.

- Здесь все устраивает, но хотелось, чтобы территория возле рынка «Европейский» была освещена, особенно сейчас, когда быстро темнеет. Ведь работаем допоздна, а кто и круглосуточно. Можно и демонстрационный экран поставить, да и для ярмарок место есть, - замечает ИП Екатерина Куликова.

«Мы несем позитив покупателю!»

О том, что «красота спасет мир» невольно вспоминаешь, обходя цветочные павильоны.

Розы, герберы, лилии, ирисы, хризантемы…глаза разбегаются, глядя на эту разноцветную красоту, приправленную своим особенным ароматом. Цветы из Колумбии и Нидерландов, Израиля, Кении, Турции и Испании… Кто-то предпочитает работать только с отечественными поставщиками, а кто и сам занимается разведением цветов – в сезон популярны местные гладиолусы, ромашки.

Как говорят сами предприниматели, посетители к ним заходят и просто полюбоваться - по их признанию «отвести душу», поднять настроение.

«Обязательно напишите, что наши покупатели очень довольны и благодарят за качественные и недорогие цветы!» - напутствуют меня предприниматели. Влюбленные в свое дело, они могут говорить о цветах часами. Естественно, помогают советом покупателям, подберут или составят букет (их цена в среднем от 500 руб.), принимают заказы, есть и доставка на дом.

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А покупатели, конечно довольны. Заехавший за дизайнерским букетом роз молодой человек по имени Роман отметил, что он постоянный покупатель и ему здесь, на новом месте, очень нравится.

- Живу неподалеку, очень довольна, тут все цивилизованно, добрая атмосфера, всегда помогут определиться с выбором, и цены демократичные, - поделилась местная жительница Ирина.

«Мы несем позитив покупателям, а это дорогого стоит!» - заметила бизнесвумен Алла Янпольская.

И с этим трудно не согласиться. И тут, памятуя о знаменитом цветочном рынке в Амстердаме, подумалось – почему бы не сделать в нашем городе свою «точку притяжения»? Есть все составляющие для развития «неувядаемого бизнеса», несущего людям к тому же заряд добрых эмоций и хорошего настроения, чего нам всегда не хватает.

Владимир КУЛИК. Фото автора.