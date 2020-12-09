В Липецке будут судить последнего участника банды, ограбившей на ходу фургон с драгоценностями

Грабители унесли 12 килограмм украшений Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области нашли последнего участника банды грабителей-каскадеров, которые 4 года назад на ходу разгрузили инкассаторскую машину с драгоценностями. Все случилось в декабре 2016 года на трассе Орел – Тамбов в районе села Верхний Студенец.

Свою машину каскадеры сожгли Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Бандиты на иномарке без лобового стекла пристроились за фургоном с ювелиркой. Во время движения один из каскадеров по капоту пролез к дверям фургона, взломал навесной замок и пролез внутрь. Далее грабитель собрал шесть пакетов с драгоценностями, весом 12 килограмм, тем же путем вернулся в машину к подельникам и те уехали.

На машине не было лобового стекла Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Всего грабители увезли более 10 000 украшений на сумму более 15 млн. рублей. Потерпевшими в деле десятки юридических лиц, чьи украшения перевозила охрана. Машину, на которой грабили, бандиты сожгли. Несмотря на это личности нападавших установили быстро.

Фургон охраны с золотом разгружали на ходу Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Двоих участников дорожного налета поймали в апреле 2017 года, их брали с участием силовиков ОМОНа. На момент задержания у них нашли части украденных украшений, а также огнестрельное оружие и наркотики. Обоих признали виновными в грабеже и хранении наркотиков, одного из них в незаконном владении оружием. Обоим дали по 8.5 лет строгого режима.

У двоих нашли оружие и наркотики Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Третьему участнику банд, 39-летнему жителю Задонского района, удавалось прятаться несколько лет. В 2018 году его объявили в федеральный розыск и весной этого года нашли в Задонске. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, фигуранту предъявили обвинение по части 3 статьи 161 УК – грабеж в крупном размере. В ближайшее время он предстанет перед судом.