Банк ЗЕНИТ поддержит подопечных фонда «Синдром любви»

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Целью проекта является сбор средств на реализацию программ ранней помощи для детей с особенностями развития. Организатором выступает благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви».

В рамках федеральной акции на официальном сайте фонда создана виртуальная новогодняя елка с логотипом Банка ЗЕНИТ. На ней клиенты, бизнес-партнеры и сотрудники банка могут выбрать для особенного ребенка понравившийся сюрприз со смыслом и оплатить его. Найти новогоднее дерево легко — достаточно перейти по специальной ссылке.

Участники акции выбирают подарок из обозначенного списка, в который входят занятия с опытными логопедами, дефектологами и психологами, профессиональные семейные консультации, методические пособия и комплекты специальной литературы. Каждая такая «игрушка» поможет ребенку расти и развиваться и станет приятным сюрпризом малышу и его родителям к Новому году.

«Совместный проект Банка ЗЕНИТ и фонда „Синдром любви“ призван помочь детям с ограниченными возможностями, подарить им надежду на активную полноценную жизнь, сделать каждый их день комфортным. Уверен, что клиенты, партнеры и сотрудники банка поддержат акцию и внесут посильный вклад в развитие социальной поддержки подопечных фонда», — поделился Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

«Благодаря собранным средствам у ребят с синдромом Дауна появятся необходимые для жизни навыки и компетенции, а специалисты, которые работают с такими детьми, помогут им эти навыки приобрести. Мы стремимся к тому, чтобы люди с синдромом Дауна и их близкие жили нормальной полноценной жизнью и активно участвовали в жизни общества», — говорит Анна Португалова, член Совета фонда «Синдром любви».

Принять участие в акции можно с 15 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 117 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

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