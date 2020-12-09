Липецкэнерго внедряет искусственный интеллект для взаимодействия с потребителями

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Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» приступили к реализации проекта по информированию потребителей о проводимых в электросетевом комплексе мероприятиях с помощью виртуального диспетчера («робота-оператора»). Технология, реализуемая в рамках концепции цифровой трансформации электроэнергетики, позволит существенно повысить качество взаимодействия энергетиков с клиентами филиала. На начальном этапе ею смогут воспользоваться крупные потребители региона и предприятия ЖКХ.

Робот-оператор не позднее, чем за сутки, будет оповещать их о плановых отключениях в электрических сетях. Получив из системы список абонентов и данные, которые необходимо озвучить, виртуальный диспетчер самостоятельно сформирует голосовое сообщение и начнет обзвон. Подтвердив готовность собеседника принять информацию, он зачитает сообщение, после чего запросит его контактные данные для формируемого в автоматическом режиме отчета. Своевременное получение информации позволит потребителям принять необходимые меры для работы в условиях временного ограничения электроснабжения.

«Передача части диспетчерского функционала автоматизированному помощнику «разгрузит» специалистов филиала и увеличит оперативность предоставления информации клиентам, что позволит поднять работу диспетчерских пунктов районов электрических сетей на более высокий качественный уровень. Автоматизация обмена информацией – очередной шаг на пути к цифровизации отрасли, призванной повысить надежность и доступность электроснабжения потребителей», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго