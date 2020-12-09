Игорь Артамонов провел встречу с руководителями медицинских учреждений региона

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Наиболее актуальные направления работы системы здравоохранения региона обсудил сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочей встречи с главными врачами больниц и поликлиник, а также курирующими эту сферу руководителями. Самыми важными вопросами глава области назвал те, по которым поступает больше всего обращений от жителей региона.

«Пока мы не можем сказать, что вся работа врачей, особенно с больными новой коронавирусной инфекцией, выстроена по идеальной схеме, но мы должны к этому стремиться, - подчеркнул Игорь Артамонов. – Несмотря на нехватку медицинских работников и тяжелые условия». Сегодня тяжело всем, но в сфере здравоохранения сейчас крайне важно главным принципом сделать пациентоориентированность и бережливые технологии, добавил Игорь Артамонов.

Транспорт и горячие обеды для врачей, звонки в Единую диспетчерскую службу и запись на доставку лекарств, взаимодействие медперсонала и пациента – все эти составляющие должны быть максимально стандартизированы и отработаны до автоматизма, потребовал от участников рабочей встречи глава региона. Игорь Артамонов также еще раз напомнил о важности постоянного контроля за всеми этапами работы врачей для того, чтобы избежать лишней напряженности в ситуации, когда для борьбы с распространением COVID-19 всем нужна сплоченность.

«Для достижения общей цели мы объединяем волонтеров, представителей партии «Единая Россия», общественных и благотворительных организаций, социально ответственного бизнеса. Сегодня для нас очень важны правильные управленческие решения, от которых во многом зависят здоровье и жизни людей», - считает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.