Сергей Токарев: «Региональный бюджет составлен в интересах крупного частного капитала, а не народа»

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Какие изменения необходимы в социально-экономической политике, по мнению депутатов-коммунистов, рассказал второй секретарь Липецкого ОК КПРФ, депутат облсовета С.В. Токарев.

- Сергей Владимирович, старания чиновников и депутатов сводятся к тому, чтобы сделать политику власти социально направленной. Отвечает ли проект бюджета этим требованиям?

- Проект регионального бюджета на следующий год явно демонстрирует работу власти в интересах крупного частного капитала. Об этом свидетельствует растущая закредитованность жителей Липецкой области. Общая задолженность жителей региона перед кредитными организациями около 113 млрд. рублей. Трудящиеся Липецкой области должны банкам в пять раз больше, чем они зарабатывают. По официальным данным средняя номинальная зарплата за январь-сентябрь 2020 года составила 35616 рублей. Чтобы трудящийся человек мог достойно жить, ее явно недостаточно. Сколько бы система не убеждала людей о необходимости ведения здорового образа жизни всё время «забывает» сказать, что на 35 тыс. рублей и отсутствии личного свободного времени заняться здоровьем невозможно. Что делать остальным трудящимся региона, у которых есть дети, пожилые родители с минимальной пенсией и обязательства по кредиту?

- Непросто… Тем более коррективы вносит ситуация с коронавирусной пандемией.

- А ещё существуют культурные потребности человека. Так почему же в 21 веке те, кто своим трудом создают материальные блага, должны быть лишены этого? Согласно представленному проекту бюджета большинство работников государственных и муниципальных предприятий и учреждений должны просто влачить жалкое существование. Это одна из основных причин сокращения трудоспособного населения, несмотря на возмещение трудовыми мигрантами. Численность рабочей силы в Липецкой области в 2019 году снизилась относительно 2018 года на 4,3 тыс. человек, а в 2020 году ожидается ее снижение еще на 1,2 тыс. человек. В 2020 году численность постоянного населения снизится на 6 тыс. человек и составит 1135,7 тыс. человек. В области ежегодно исчезает, по сути, по целому крупному сельскому поселению. Разве это не главный показатель результата действия существующей социально-экономической политики?

- Нерадостная картина. А каковы прогнозы по налоговым поступлениям?

- Согласно представленной оценке фонд оплаты труда в 2020 году составит 152,7 млрд. руб., а число занятых в экономике составит 557,2 тыс. человек. Сделав нехитрые подсчеты, получим далеко не тот уровень средней заработанной платы, который нам официально представляют. Она будет около 22 тыс. рублей. А по уточнённому годовому плану (на 1 октября), поступление налога на доходы физлиц ещё ниже запланированного. По этим данным средний размер оплаты труда опускается уже до 17 тыс. рублей.

- Кому выгоден такой зарплатный прогноз в нашем регионе?

- Низкий уровень оплаты труда устраивает приходящих в регион инвесторов и банкиров. Одни, покупая дешёвую рабочую силу, получают высокую норму прибыли. Другие «компенсируют» неоплаченный труд жителей региона и продают им деньги за банковский процент. При невысоких доходах – низкий уровень покупательной способности. Поэтому каждый день разоряется малый бизнес и пополняет армию пролетариев региона. По итогам 10 месяцев число юридических лиц (субъектов малого, среднего и микро- бизнеса) снизилось на 3,1% – 12,7тыс.

30 лет назад трудящиеся Липецкой области, как и всей страны, были свободны от банковских кредитов, а предприятия, на которых они трудились, строили для них жильё и создавали коммунальную инфраструктуру. Жильё, образование и медицина предоставлялись бесплатно, а санаторно-курортное лечение покрывалось расходами профсоюзных организаций. Сейчас всё это люди покупают в кредит.

Но кроме банкиров нужно отдать заработанные деньги за прогнившее ЖКХ.

- А на него ведь немалый расход…

- Износ коммунальной инфраструктуры региона составляет порядка 96%. На ремонт сетей, необходимы десятки миллиардов рублей. В бюджете следующего года на всё жилищно-коммунальное хозяйство Липецкой области предусмотрено только 2,5 млрд. рублей - и это при катастрофически высоком износе. В подразделе «Жилищное хозяйство» на 2021 год предусмотрено немногим более 480 млн. рублей. В нем предусмотрены субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилья. В 2021 году они составят около 320 млн. рублей. Несколько лет назад специалисты в этой сфере называли сумму, равную, по сути, бюджету областного центра. Порядка 10 млрд. рублей было необходимо, чтобы переселить людей из ветхого жилья и привести в безаварийное состояние коммунальные сети города Липецка. Эту сумму можно смело удваивать для того, чтобы приблизительно определить объём средств, необходимый для восстановления коммунального хозяйства области.

- И где же брать такие средства?

- А мы ответим – у олигархов! Предложения по пересмотру налогового законодательства, как на региональном, так и на федеральном уровне уже перезрели. Но власти, обслуживающей капитал, это не нужно. Поскольку и на эти цели область будет брать кредиты, а расплачиваться за всё будет конечный потребитель, то есть простые жители Липецкой области. Банкиры удовлетворены таким положением дел в нашем регионе. В подразделе «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) предусмотрены средства в размере 9 млрд. рублей. В том числе на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено 5,3 млрд. рублей. А теперь ответьте на вопрос: разве целесообразно укладывать плитку и асфальт на гнилые коммуникации? Мы видим не первый год как после ремонта дорог и благоустройства тротуаров прорывает подземные коммуникации. И никто за это не несёт ответственности

- Проблем в бюджетной сфере немало, да и пандемия ведь обнажила проблемы, например, в здравоохранении?

- Везде чётко прослеживается частный интерес представителей крупного капитала и безответственное отношение к людям со стороны власти. Про здравоохранение не говорят главное - медицина стала для многих просто не доступна. Властью лоббируются интересы частных медицинских и фармацевтических компаний. Их главная цель не лечить людей, а как можно больше заработать на их болезнях. Всё это происходит, несмотря на миллиарды бюджетных рублей, выделяемых на здравоохранение Липецкой области. Задолженность государственных медицинских учреждений перед коммунальщиками, нехватка медицинских кадров в поликлиниках и больницах, нехватка современного медицинского оборудования, изношенный парк медицинских автомобилей и т.д. Пандемия новой коронавирусной инфекции оголила всю ущербность положения дел в медицине. Построенные ранее фельдшерско-акушерские пункты оказались без врачей. И получается, что потраченные на строительство бюджетные средства были необходимы только для красивой картинки по центральному и местному телевидению. И в бюджете на следующий год не закладывается возможность для исправления ситуации в сфере здравоохранения.

- Вопрос социальной ответственности бизнеса актуален, может АПК, где у нас успехи, поможет?

- В Липецкой области около 5 тысяч молодых семей, которые не могут дождаться от государства поддержки и получить субсидии на приобретение или строительство жилья. Около 3 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ждут от государства положенного им по закону жилья. На эти цели в бюджете средств не хватает. Зато всегда хватает на субсидии иностранным агрохолдингам для погашения процентов по их кредитам в банках. Владельцам этих предприятий АПК всегда недостаточно получаемой прибыли от эксплуатации наших людей и земли. За двадцать лет этими инвесторами не построено ни одной школы, больницы, детского сада или дома культуры. Вот в этом и есть варварство системы. Они не заботятся о людях, которые им приносят прибыль. Они им просто не нужны. Ими пусть занимается государство. Но ведь есть советский опыт, когда колхозы и совхозы занимались развитием территории и строили жильё и социальные объекты. Не нравится? Тогда есть опыт современный. Совхоз имени Ленина в Подмосковье, который за счёт собственных средств построил лучшую в России школу стоимостью 2 млрд. рублей. Построил оздоровительный центр, который бесплатно обслуживает работников совхоза и членов их семей. Там средняя зарплата среди рабочих выше 70 тыс. рублей. Никакой поддержки из областного и местного бюджетов. Только постоянные попытки захвата предприятия со стороны рейдеров и их покровителей во власти. Есть и другие примеры работы народных предприятий.

Вывод. Представленный проект регионального бюджета раскрывает суть проводимой политики власти в интересах крупного частного капитала. Поддерживать такую политику коммунисты никогда не будут. Мы будем добиваться подъёма уровня сознания трудящихся для смены социально-экономической политики в интересах подавляющего большинства жителей нашего региона и страны в целом.

Фото: пресс-служба ЛРО КПРФ. На правах рекламы.