Ночью на улицах Липецка пылят "Бродвеи"

На улицах Липецка проводят сухую уборку Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке проводят сухую уборку дорог. Бригады ежедневно наводят порядок на центральных улицах, магистралях, внутриквартальных проездах, пешеходных зонах, остановках и парковках. На уборку выезжает спецтехника, а также выходят специалисты.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, больше всего грязи скапливается в прибордюрных зонах. Мусор собирают с помощью погрузчиков и грузят в самосвал. С ледяной коркой работает грейдер. Машина срезает замерзший слой, после чего сотрудники управления благоустройства подметают участок.

Ежедневно на улицах города работает около 150 человек. Из-за того что нет снега, много пыли, специалистам трудно работать вручную. Поэтому ночью на дороги областного центра выходят "Бродвеи" - вакуумные подметально-уборочные машины. Они сильно пылят во время уборки, но использовать воду из-за мороза нельзя.

Спецтехника выходит на маршруты после 21.00. Работают специалисты до 4.00. За это время машины убирают около 100 км дорог.