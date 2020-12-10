Липецкэнерго получило благодарность Администрации области за оперативное энергоснабжение нового корпуса тербунской школы

.

Для предоставления 95 кВт мощности по 2-й категории надежности дополнительного корпуса образовательного объекта в селе Тербуны энергетики за неделю построили воздушную линию электропередачи общей протяженностью 130 метров и смонтировали два коммутационных аппарата с пунктами учета электроэнергии. Два независимых источника питания обеспечат качественное и бесперебойное электроснабжение социально значимого учреждения.

Строительство нового корпуса Тербунской школы ведется по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В конце года в учреждении, оборудованном современными учебными кабинетами, лабораторией, тренажерным залом и медиастудией, смогут разместиться 200 учеников.

- Несмотря на существенную нагрузку, которая всегда сопровождает работу энергетиков в осенне-зимний период, в новый корпус школы подали электроэнергию в кратчайшие сроки. Это стало очередным подтверждением высокой ответственности и профессионализма специалистов филиала «Россети Центр Липецкэнерго», несущих непрерывную службу по обеспечению надежного энергоснабжения, - отметил первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев.

Реклама

Фото Липецкэнерго