Банк ЗЕНИТ обменял 230 кг монет на банковские купюры в Липецке

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Чаще всего клиенты сдавали денежные средства крупного номинала. Лидерами обмена стали десятирублевые монеты. На втором месте по популярности — мелочь достоинством 5 рублей. При этом встречался и мелкий номинал — 5, 10 и 50 копеек. По условиям акции сданные монеты участники акции могли частично обменять на памятные банкноты, выпускаемые в обращение ограниченным тиражом.

Акция «Монетная неделя в Липецкой области» проходила с 30 ноября по 4 декабря 2020 года в городе Липецке. Организатором мероприятия выступило Отделение по Липецкой области ГУ Центрального Банка России по ЦФО. Мероприятие было направлено на решение задачи по возврату в платежный оборот выпущенных монет.

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