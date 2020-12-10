В детсадах Липецка нормы питания выполняются на 92%

В Липецком горсовете депутаты обсудили организацию питания в детских садах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 10 декабря, в Липецком горсовете состоялась комиссия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. В частности, парламентарии обсудили организацию питания в детских садах города.

По данным пресс-службы горсовета, в областном центре 69 детсада, которые посещают около 29 тыс. малышей. Юным липчанам подают отварные, запеченные блюда, а также блюда, приготовленные на пару. Продукты закупаются как у единственного поставщика, так и на конкурентной основе. Социально значимые продукты заказывают напрямую у производителей или дилеров.

В этом году на закупку продуктов в детские сады из бюджета выделили 79 млн рублей. Основную сумму получают от родителей - 362,4 млн рублей. Натуральные нормы питания выполняются на 92%. Чтобы дойти до 100%, нужно либо изыскать средства в бюджете, либо повысить родительскую плату, либо же экономить при закупке продуктов.

Еще один вариант - проводить систему малых закупок. Цена снизится, но могут попасться недобросовестные поставщики. Кстати, больше нареканий поступают в департамент образования по школьному питанию. От родителей дошколят жалоб меньше.

- С чем связно такое внимание? - взяла слово председатель департамента Светлана Бедрова. - Я думаю, с большей открытостью школьного питания. Не всегда жалобы соответствуют действительности. Огромных проблем нет.

Парламентарии приняли к сведению данную информацию. Профильные комиссии будут проводиться и в следующем году.