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Экономика

Липецкэнерго помогло отремонтировать систему отопления в доме ветерана труда

Волонтеры липецкого филиала «Россети Центр Липецкэнерго» при активной поддержке первичной профсоюзной организации решили проблему с отоплением в доме бывшего работника Долгоруковского РЭС
Источник:kp.ru
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Семья диспетчера в деревне Ивановка Долгоруковского района электрических сетей Родионова Анатолия Романовича, отработавшего в компании 34 года, обратилась к волонтерам Липецкэнерго с просьбой наладить отопление в частном доме перед наступлением холодов. Активисты оперативно организовали демонтаж аварийной системы отопления, установку водяного насоса и ремонт отопительного котла. Теперь семья Анатолия Романовича в комфортных условиях встретит зиму.

- Помощь ветеранам в условиях пандемии - часть социальной политики филиала. Члены волонтерского штаба регулярно собирают информацию о состоянии здоровья бывших сотрудников и оказывают многостороннюю помощь – от доставки необходимых медикаментов до ремонта системы отопления и кровли дома, - сообщил директор филиала «Россети Центр» Липецкэнерго Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС

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