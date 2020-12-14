7,6 млрд рублей собственных средств направит Воронежская область на реализацию нацпроектов в 2021 году

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В Воронежской областной Думе проходит обсуждение проекта закона о бюджете области на следующие три года.

Как отметил спикер регионального парламента Владимир Нетёсов, при формировании бюджета один из главных акцентов был сделан на выделении в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов.

– Общий объем средств на реализацию национальных проектов в Воронежской области в 2021 году составит 21,7 млрд рублей. Чуть более 14 млрд рублей (65%) – это средства федерального бюджета, 7,6 млрд для достижения запланированных целей софинансирует казна региона, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.– Здесь важен не только объем выделяемых средств, но и эффективное их расходование. Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных проектов для развития области, основное внимание в 2021-2023 годах будет сосредоточено на повышении качества управления региональными проектами, обеспечении надлежащего контроля над своевременностью и полнотой достижения заявленных результатов.

Больше всего средств в 2021 году в Воронежской области будет направлено на реализацию нацпроекта «Демография» (5 млрд 423 млн рублей), «Жилье и городская среда» ( 4 млрд 568 млн рублей), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (4 млрд 269 млн рублей) и «Здравоохранение» (3 млрд 809 млн рублей). Почти 1 млрд 873 млн рублей будет выделено на мероприятия нацпроекта «Образование», почти 600 млн рублей пойдет на реализацию программ в рамках нацпроекта «Экология» и более 318 млн рублей – на «Цифровую экономику».

В проект бюджета региона на 2021 год также заложено 253,5 млн рублей на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Почти в два с половиной раза вырастут расходы по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» – с 45,5 млн рублей в 2020 году до 114 млн в 2021.