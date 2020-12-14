В Воронеже расширены возможности «горячей линии» регионального волонтерского центра

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С просьбой предоставить дополнительную оргтехнику к Владимиру Нетёсову обратились сами добровольцы. Для более оперативной работы колл-центра, который занимается приемом звонков от граждан, а также обзвоном тех, кто может нуждаться в помощи, волонтерам необходимо оборудовать дополнительные рабочие места. Сейчас ежедневно в колл-центре дежурят 20 человек. Основная категория людей, с которыми они работают, – это граждане пожилого возраста старше 65 лет и те, чей доход меньше прожиточного минимума. Списки таких граждан ребята получают в центрах соцзащиты, на сегодняшний день таких контактов около 18 тысяч.

– Волонтерская работа в рамках пандемии началась еще весной. Сейчас это второй большой этап. В каждом уголке нашего региона есть волонтеры, которые готовы прийти на помощь, – рассказала специалист по работе с молодежью ресурсного центра поддержки добровольчества Воронежской области Ангелина Акатова. – За последние 2 недели мы развезли более 500 продуктовых наборов, и темпы ускоряются, потому что к нам приходят новые добровольцы. Мы надеемся, что волонтеров будет еще больше. Тогда мы сможем оказывать помощь гораздо большему количеству людей за меньшее время.

Фото предоставлено Воронежской облдумой

Как пояснила Ангелина Акатова, в центре по-прежнему нужны помощники на самые разные направления – от тех, кто совершает ежедневные звонки, до автоволонтеров, которые на своих автомобилях готовы развозить продукты.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вместе с руководителем областного молодежного центра Марией Ковалёвой и руководителем регионального исполкома ОНФ в Воронежской области, координатором акции #МыВместе Никитой Пановым посмотрел, как организована работа центра. Они обсудили работу волонтеров-медиков, которые работают в «красных зонах» в медицинских учреждениях и как формируются наборы с продуктами первой необходимости для пожилых граждан. Затем Владимир Нетёсов пообщался с волонтерами, которые работают в колл-центре и непосредственно выезжают по адресатам.

Фото предоставлено Воронежской облдумой

Председатель Воронежской областной Думы поблагодарил добровольцев за работу и поинтересовался, как к ним относятся сами воронежцы. Добровольцы заверили, что их встречают с благодарностью. При этом не всегда помощь нужна только с доставкой продуктов и медикаментов. Так, например, один мужчина попросил волонтеров помочь с разбором завалов после пожара в его квартире.

Владимир Нетёсов передал волонтерам оргтехнику и заверил, что готов оказать любую помощь, если она понадобится. Он отметил, что волонтерское движение сформировано на основе патриотизма, и сегодня, когда страна столкнулась с общей проблемой – пандемией коронавируса, работа волонтеров неоценима.

Фото предоставлено Воронежской облдумой

– Нам очень важно оказать помощь тем людям, которые в ней нуждаются, а главное, сохранить здоровье наших граждан. Добровольчество – это благородная и почетная миссия, которую сегодня выполняют многие воронежские студенты и просто неравнодушные люди. Своим ежедневным трудом они мотивируют и других протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается. Нужно отметить, что в этой работе сейчас принимает участие вся Воронежская область, в том числе, представители исполнительной и законодательной власти. Депутаты Воронежской областной Думы в своих избирательных округах стараются оперативно откликаться на все просьбы. Наша задача – создать комфортные условия и для медицинских работников, потому что они сегодня «на передовой», – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Справочно:

16 марта 2020 года была запущена Общероссийская акция оказания помощи населению в ситуации коронавируса #МыВместе. В Воронежской области волонтерский штаб начал работать с 20 марта 2020 года. Организаторами акции стали Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров.

Фото предоставлено Воронежской облдумой

В рамках акции заработала «горячая линия» 8 (800) 200-34-11 по поддержке и координации помощи маломобильным и пожилым людям, попавшим в группу риска в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, медицинскому персоналу.

С началом второй волны пандемии работа регионального штаба акции #МыВместе возобновилась с 19 октября 2020 года.

Для регистрации волонтеров был создан агрегатор МЫВМЕСТЕ2020.РФ, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. В рамках акции взаимопомощи #МыВместе к поддержке пожилых и малообеспеченных граждан подключилась крупная торговая сеть, выделившая продукты для формирования 11 тысяч бесплатных наборов. Всего с начала работы волонтерского центра помощь получили более 32 тысяч человек.