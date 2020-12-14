НЛМК расширяет каналы коммуникации с клиентами интернет-магазина

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Группа НЛМК расширила возможности онлайн-консультаций для клиентов интернет-магазина

Теперь связаться со специалистом компании можно в один клик в мессенджерах Telegram и WhatsApp, а также в чате интернет-магазина. Использование нескольких мессенджеров для связи с клиентами позволит каждому покупателю самостоятельно выбрать удобный способ получить ответ на свое обращение.

Клиенты могут получить информацию о ценах, статусе выполнения заказа и наличии металлопродукции. Можно также сразу оформить заказ, выслав сотруднику службы продаж спецификацию.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.