Более 250 тысяч терабайт использовали абоненты «Домашнего интернета» от «Ростелекома» в Липецкой области

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Примерно столько же трафика необходимо для просмотра 133 млн часов видео в HD-формате. Этот показатель превышает объем скачанной информации за тот же период прошлого года в два раза. Наибольший объем трафика – 21 тысячаТБ – приходится на октябрь текущего года. Специалисты компании связывают такой рост потребления, в том числе, с переводом большинства сотрудников на удаленную работу.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Небывалый рост трафика мы ощутили еще в марте этого года, когда многим пришлось уйти на самоизоляцию в связи с эпидемиологической обстановкой. Буквально в два раза выросла нагрузка на сети ”Ростелекома”. Но при этом мощности были задействованы не на все 100 процентов: мы готовы выдерживать еще большие нагрузки, которые ожидаем в новогодний период. Кроме того, время диктует свои правила, и многие вынужденно проведут январские праздники дома. Мы рекомендуем нашим пользователям обратить внимание на видеоплатформу Wink и тарифный план “Трансформер”, позволяющих не только смотреть ТВ и большую коллекцию фильмов, но и выбирать каналы по своим интересам».

В подписку тарифа-конструктора «Трансформер» входят 5 000 кинолент и сериалов, а также 150 базовых телеканалов. Дополнительные ТВ-каналы и фильмы в зависимости от тем и жанра объединены в 12 мини-пакетов, из них зритель может выбрать пять. При этом не нужно переплачивать за остальные ТВ-каналы, которые в семье популярностью не пользуются. Набор пакетов можно менять ежемесячно.

Светлана Нагайцева, абонент Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Я изначально искала каналы, которые мне интересны. Это “Мир сериала” и “Дом кино”:вечером после работы люблю посмотреть наши отечественные фильмы. Также, понимаю, что новогодние каникулы проведу дома и хотелось бы смотреть то, что нравится. Начала обзванивать провайдеров в поисках того, что конкретно мне нужно. Оказалось, что у “Ростелекома” есть интерактивная платформа Wink с тарифом ”Трансформер”, где я сама выбираю каналы по тематике и жанру. За короткое время использования поняла, что это очень удобно для всей нашей семьи».

Мультимедийный сервис Winkот «Ростелекома» позволяет смотреть более 10000 фильмов и 300 каналов на любом устройстве. Контент предоставляется в высоком качестве HD или Ultra HD (4K). К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств, например, компьютер, смартфон, планшет, телевизор. Легко управлять эфиром — перематывать или ставить на паузу. Кроме того, удобно загружать фильмы на устройство и смотреть там, где нет интернета. Для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink неограничен.

Узнать подробнее обуслуге можно на сайте компаниии по телефону горячей линии 8-800-1000-800.

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Фото предоставлено «Ростелеком»