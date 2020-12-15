В ноябре Липецкэнерго установило в регионе 348 светильников наружного освещения

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Работы проводятся в рамках заключенных с муниципалитетами договоров по организации систем наружного освещения.

В ноябре текущего года энергетики заменили и установили 348 современных энергоэффективных светильников в 14 муниципалитетах Данковского, Добринского, Измалковского, Становлянского, Тербунского и Хлевенского районов. Кроме того, выполнили установку 22 шкафов наружного освещения, позволяющих контролировать расход электроэнергии и оперативно регулировать освещенность улиц, и построили более 14 км сетей наружного освещения на ранее неосвещенных улицах. Проведенные мероприятия обеспечили качественное уличное освещение для жителей более 28 населенных пунктов региона.

В дальнейшем энергетики будут осуществлять системный контроль состояния систем уличного освещения и предоставлять отчет об их техническом состоянии в администрации районов. В случае технологических нарушений неисправности будут устраняться в течение двух часов.

Всего за 11 месяцев текущего года энергетики заменили и установили в регионе более 1200 светильников. До конца года их объем будет увеличен до 1705 шт. Работами будут охвачены еще 22 сельских поселения в Добровском, Задонском, Измалковском, Становлянском и Чаплыгинском районах.

«Липецкэнерго готово обеспечить сопровождение и участие в реализации энергосервисных договоров по модернизации уличного освещения, концессионных соглашений, заключаемых администрациями с инвесторами, а также помогать местным и районным администрациям в определении и приведении в нормативное состояние систем освещения территорий. Для этого у нас есть вся необходимая спецтехника, соответствующее оборудование и высокопрофессиональный персонал», - подчеркнул заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго