Липецк «держит удар» - итоги «коронавирусного» года

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2020-й уходит… «Увы, он был нелегким, да что греха таить – тяжелым был!» - сказал бы поэт и это действительно так. Ведь никогда мы так не ждали, чтобы он побыстрей закончился, унося весь негатив. Сначала первая волна пандемии коронавируса, после передышки еще более грозная вторая, нарастающие потери... Но удар держим, жизнь продолжается – мы приноровились к ограничениям и удаленке, самоизоляции и масочному режиму. И Липецк живет в новых условиях в своем трудовом ритме – ремонтируются дороги, строятся новые школы и детсады, благоустраиваются общественные пространства и проводятся (хотя и часто в режиме онлайн) различные общественные мероприятия.

Как жил и развивался Липецк в уходящем «коронавирусном году»? Что удалось и как проявили себя липчане? Об этом – в нашем кратком обзоре.

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Прогноз – оптимистичный

Пандемия, безусловно, внесла коррективы. По прогнозам, сумма недополученных доходов для города составит порядка 250 млн рублей. В первую очередь, это НДФЛ, подоходный и имущественный налоги, аренда – льготы, которые были предоставлены бизнесу. В то же время, к сокращению расходов привели ограничения на ряд культурных и спортивных мероприятий.

- Мы ожидали большее падение доходов, - откровенно призналась мэр Липецка Евгения Уваркина. - Сэкономленные средства и ресурсы из-за бесснежной зимы прошлого года были направлены на сокращение выпадающих доходов в 2020-м.

Никто не «урезал» и национальные проекты, предусмотренные в рамках федерального финансирования. Они выполнялись (с учетом софинансирования) в срок, несмотря на ограничения, особенно в первую волну коронавируса, из-за приостановки работ строительных компаний.

И еще позитивный посыл. По заключению аудиторов, в сравнении с общероссийским прогнозом, основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития города Липецка на 2021 год являются более оптимистичными. А по выводам экспертов Счетной палаты Липецка, впервые за последние годы собственные доходы муниципалитета превысят отметку в 5 миллиардов рублей. На 2021 год запланирована реализация мероприятий в рамках пяти нацпроектов - «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автодороги», «Демография», «Культура» и «Экология» на софинансирование которых потребуется 90 млн рублей.

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Дороги: и ремонт, и реконструкция

Произошло долгожданное открытие Проспекта Победы, второй этап реконструкции которого (в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») стартовал в конце февраля. Теперь одна из главных магистралей города соответствует всем требованиям безопасности. Преобразился более чем двухкилометровый участок от Кольцевой до площади Победы. Проезжая часть здесь расширена более чем на 7 метров – магистраль стала шестиполосной. Благоустроены прилегающие территории, полностью заменена система освещения, обновлены фасады домов, выходящих на проспект.

Близки к финишу работы по реконструкции улицы Баумана – здесь расширено дорожное полотно и сделано новое освещение, остались заключительные штрихи.

На ремонт липецких дорог в этом году (опять-таки в рамках проекта БКАД) дополнительно выделено 170 миллионов рублей. За счёт этих средств удалось отремонтировать почти 11 километров дорог областного центра – водителей и пешеходов порадовали видимые изменения на проезде Строителей, улицах Металлургов, Терешковой, Яна Берзина, Циолковского.

Стало безопасней пешеходам и на 9 участках улично-дорожной сети города (в т.ч. на улицах Стаханова, Суденовской, Краснозаводской, Меркулова, Неделина, Плехановском спуске). Здесь появились новые светофоры, обустроены островки безопасности, появились шумовые полосы, ограждения и новые дорожные знаки.

Обновленным дорогам к лицу и новый пассажирский транспорт, парк которого еще с прошлого года начал интенсивно обновляться. Недавно «Липецкпассажиртранс» пополнился еще 32 современными низкопольными автобусами на сжатом природном газе.

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Новый Генплан - новые приоритеты

Жизнь стремительна, и назрела необходимость разработки нового Генплана Липецка. В областном центре в ближайшие 45 лет основное внимание будет уделено уже существующим в границах города территориям. Согласно проекту нового Генплана, в Липецке вектор развития города будет перенесен от периферии к центральной части, появятся новые точки притяжения, решится и вопрос хаотичности застройки. Внимание акцентируется на социальной инфраструктуре, реновации промышленных территорий и зон с ветхим жильем. К слову, несмотря на все трудности уходящего года, программа переселения жителей из ветхого и аварийного жилья не приостанавливалась – в этом году в 167 благоустроенных квартир переехали более 400 липчан.

Намечены обширные планы и в отношении пространств, прилегающих к реке Воронеж. Территории Нижнего парка, Зеленый остров, гребной центр, пересечение левого берега и Петровского моста - этот огромный массив станет основным «зеленым ядром». Претерпит изменения и концепция развития дворовых территорий. Останутся в силе прежние проекты (но уже в переработанном виде) - обустройства Каменного Лога, единения пл. Соборной-Верхнего-Нижнего парков.

Все предполагаемые изменения в архитектурном облике города будут вынесены на всеобщее обсуждение.

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Городу спешит помочь бизнес

Беда, как известно, объединяет, вот и бизнес-сообщество Липецка с начала пандемии начало активно поддерживать город в борьбе с коронавирусом – откликнулись десятки предприятий и организаций. Уже к маю ими было перечислено в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства около 8,5 млн рублей, продолжает оказываться и адресная помощь.

ООО «СпецСтрой» передало в Фонд 9 тыс. одноразовых масок, компания «Клинтех» направила БСМП дезинфицирующие растворы, компания «Трио» передала областной инфекционной больнице 10 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Почти тысячу масок и 150 халатов передали липецким медикам представители международной общественной организации «Метелица»… И таких примеров предостаточно. Серьезную помощь липецким медикам оказал НЛМК - для медорганизаций приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, сотни тысяч единиц средств защиты, специализированные кровати, другое необходимое оборудование и медикаменты.

Совместно с администрацией города НЛМК реализует социальный проект в поддержку липчан. С 1 июня волонтёры раздают продуктовые наборы многодетным семьям, воспитывающим трёх и более детей до 18 лет, семьям с детьми с ограниченными возможностями, а также одиноким малообеспеченным родителям – было роздано несколько тысяч 10 кг продуктовых наборов.

… и волонтеры

Они себя отлично показали и заслуживают самых теплых слов. Сейчас в областном центре 85 добровольческих объединений – в них входят около 35 тысяч липчан, которые не только участвуют в различных мероприятиях, но и реализуют отдельные проекты. Волонтеры оказывают реальную помощь в покупке продуктов и лекарств липчанам старше 65-ти, вынужденно оказавшихся на самоизоляции из-за пандемии. Ежедневно операторы собирают заявки от горожан и передают в волонтерский штаб региона. В его составе порядка 500 добровольцев из числа липецких студентов, за день они успевают помочь в среднем 20 одиноким пенсионерам.

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Построены новые детсады, школы и рынки

Три новых современных детских садика на радость малышам (и их родителям) открылись в этом году в Липецке – в микрорайонах «Победа», «Европейский» и «Звездный». Каждый рассчитан на 340-360 малышей. Для детсадов разработана специальная программа дополнительного образования.

Порадовали власти и школьников. Наконец-то открылась (события ждали с 2018 г.) школа на Манеже. Она оснащена по последнему веянию педагогической моды – интерактивные доски, мастерские технического творчества, моды и дизайна, кулинарного искусства… В общем для ребят есть все, что надо, даже тир!

Еще в феврале, в микрорайоне «Европейский» на этом месте ничего не было. А сегодня практически на 80% здесь готова новая школа на 800 мест стоимостью свыше 560 млн рублей. Она возводится по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Школу называют уникальной – здесь образование будет полилингвальным, с инженерным уклоном.

В конце апреля в Липецке появился и рынок современного формата на улице Свиридова. «Европейский» построен с нуля, подобных ему в регионе еще не было – комфортно, стильно, удобно плюс две сотни рабочих мест. Рядом с ним формируется новая «зона цветов» – сюда, в уютные комфортабельные павильоны перебрались цветочники с Кольцевой.

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Отдохнуть культурно-познавательно, с комфортом

Таких мест, где это можно сделать, в городе также добавилось. Свои двери для липчан открыли две модельные библиотеки – на улицах Гагарина и Ильича. Фактически это образовательные центры с тематическим дизайном и доступом к новейшим информационным технологиям. Тут просто интересно – и взрослым, и детям. Здесь можно совершить виртуальное путешествие в любой уголок мира, моделировать и конструировать, работает автоматизированная книговыдача.

После реконструкции центральной части открылся обновленный парк Победы. В работы по благоустройству вложено более 50 млн рублей – преобразились входные группы, пешеходные аллеи и освещение, появились новые лавочки. Кстати, израсходованы не только бюджетные средства – бизнесмены потратились на кофейни и обновление аттракционов. Сейчас специалисты приступили к устройству современного ледового катка, его оборудует за свой счёт инвестор.

Изменения и в детском парке – здесь появились мини-аттракционы и современные игровые комплексы, к которым теперь свободный доступ. Отреставрирован и находящийся на территории парка монумент детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Проведен 1-й этап благоустройства в Молодежном парке, преобразилась и Площадь Героев, привлекательней стал сквер Пограничников, на очереди – Заводская площадь. В рамках программы «Наказы избирателей» в этом году было благоустроено порядка 200 дворов во всех 36 округах Липецка. Помимо этого, ещё 22 дворовых территории обновили в рамках «Инициативного бюджетирования».

Подарком к Дню города для липчан стало открытие нового липецкого бювета в Нижнем парке (благодаря спонсорскому финансированию). Кстати, Липецкий бювет, воссоздающий силуэт старого, снесенного в 1924 г., получил специальную премию международного конкурса «Золотой Трезини».

Масштабные обновления произошли и на центральном городском пляже – здесь появились новые пешеходные дорожки и стильные клумбы, тренажерная площадка, современные перголы (взамен старых зонтиков), дорожка для роллеров и велосипедистов, парковка, расчищены и берега. Добраться теперь до привычного места отдыха уже в новом сезоне можно будет и на общественном транспорте.

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И спортсмены порадовали

Казалось бы, какой спорт в пандемию, но… Атлеты из Липецка (отличились юные) показали класс, и этот список их побед впечатляет:

- стали лучшими на первенстве ЦФО по спортивной гимнастике;

- победили на хоккейном турнире в Тамбове;

- выиграли 24 медали на Детской лиге плавания «Поволжье» ;

- липчанин взял «серебро» на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе

среди юношей;

- фигуристы завоевали 9 медалей (4 «золота») на «Кубке Черноземья»;

- семь медалей привезли с межрегиональных соревнований липецкие дзюдоисты.

А традиционный День физкультурника липчане отметили фестивалем ГТО и серией спортивных праздников. Более полутора тысяч человек в возрасте от 4 до 74 лет из разных регионов России приняли участие в полумарафоне. Поддержала спортсменов и мэр Липецка Евгения Уваркина – она пробежала дистанцию в 10 километров.

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2020-й уходит… Да, пришлось в чем-то «переформатироваться», скорректировать планы, что-то и подсократить в них, но липчане доказали, что могут все преодолеть. А впереди долгожданный Новый год, и очень верится, что все хорошее сбудется. И еще исполнится заветное желание - как это случилось для Маши Дымовской. Девочка с рождения страдает ДЦП и другими заболеваниями, но она борется с недугами. Ей очень хотелось «зажечь» главную елку города, и желание исполнилось – вместе с мэром она «включила» новогодние огни на главной городской елке и всех елках Липецка.

- Блеск глаз этого ребенка ярче, чем огни всех ёлок мира. Уверена, что ни одна детская мечта не должна оставаться неисполненной, - сказала Евгения Уваркина.

И в силах каждого из нас стать в Новом году чуточку добрее, отзывчивее и милосерднее.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы администрации г. Липецка.