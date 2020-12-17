Игорь Артамонов побывал на открытии нового ФАПа

.

В церемонии открытия принял участие глава региона Игорь Артамонов. Он осмотрел приемную фельдшера и процедурный кабинеты, оценил как работает телемедицина. Все ФАПы оснащены современной компьютерной техникой и подключены к сети интернет. Это позволяет проводить медицинские консультации с узкими специалистами в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам. Игорь Артамонов обратил внимание на бумажные карточки и попросил медиков перевести в электронный вид, ведь все ФАПы подключены к системе «Квазар», где хранятся все электронные карточки пациентов.

«Приятно открывать такие фельдшерско - акушерские пункты. Два ФАПа начали работать на этой неделе в Елецком районе. Они очень востребованы у жителей. Людям не надо ехать в район в больницу или поликлинику. Продолжим дальше развивать первичное звено здравоохранения и делать медицинскую помощь доступнее», - отметил Игорь Артамонов.

ФАП построен по типовому проекту. Помещение отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи в распоряжении медиков есть электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, а также приборы для экспресс-диагностики уровня сахара, гемоглобина и холестерина в крови.

Строительство, закупка медицинского оборудования и мебели велись в рамках национального проекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»). Финансирование проекта осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Общая стоимость проведенных работ в Добровском районе составила около 10 млн рублей.

Игорь Артамонов также осмотрел площадку для строительства стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы рядом с существующим учреждением здравоохранения. Проектно - сметная документация разработана.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.