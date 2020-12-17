Новое о школьных библиотеках

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Школьные информационно-библиотечные центры (ШИБЦ) - это не просто школьная библиотека. ЭТО - информационный центр для учащихся. Именно здесь приобретаются навыки самостоятельного поиска, критической оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из различных источников. В настоящее время информационно-библиотечное обслуживание в школе перестает быть только приложением к различным образовательным программам. С его помощью каждому пользователю предоставляется возможность самостоятельно получать знания, необходимые для изучения избранного вопроса, повышать квалификацию расширять кругозор, развивать творческие способности. Сеть школьных информационно-библиотечных центров Липецкой области продолжает функционировать и развиваться: в 2020 году в региональную сеть ИБЦ присоединились еще 6 образовательных организаций региона.

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На сегодняшний день в области работают 31 школьный информационно-библиотечный центр и региональный информационно-библиотечный центр, созданный на базе ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования». Большое внимание уделяется вопросам информационной открытости в сети «Интернет», в том числе PR-кампания деятельности ШИБЦ через внешние информационные ресурсы, информационная поддержка веб-сайта, сообществ в социальных сетях. Организуются встречи с представителями городских, областных и электронных библиотек с целью повышения профессионального уровня руководителей ШИБЦ. С целью обмена опытом в работе ШИБЦ на постоянной основе организуются подключения, на которых руководители ШИБЦ делятся интересными формами работы с участниками образовательного процесса.

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Новые формы работы ШИБЦ

Ежегодно проводится региональный конкурс с целью выявления, поощрения и распространения опыта работы школьных информационно-библиотечных центров региона. На конкурс 2020 г. интересный опыт представила в своей работе руководитель ШИБЦ МБОУ гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка, Клявина Е.М. Автор рассказала о новом прочтении традиционных форм работы. Размещение на сайте множества самых разных культурных, просветительских и образовательных событий с применением наиболее эффективных и распространенных форм продвижения книги и чтения: выставки по актуальным темам и проблемам, обзоры, беседы, выставки к знаменательным и памятным, виртуальные экскурсии, туры, встречи с интересными людьми, литературные игры – «Квест».

В сложившихся эпидемиологических условиях 2020 года классические формы работы с читателями трансформируются и обретают новые формы, например, такие как виртуальные выставки. Создание буктрейлера - интересный опыт ШИБЦ МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца». И если несколько лет назад созданием буктрейлеров занимался библиотекарь, то в настоящее время этот вид деятельности является работой над индивидуальными проектами обучающихся 9-10 классов МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца». Составляя программу дополнительного образования, педагоги вместе с детьми выбирают книгу, помогают обучающимся в создании буктрейлера. Библиотекарь оказывает только консультативную помощь. Созданные буктрейлеры демонстрируются в инфозонах лицея.

Одним из приоритетных направлений работы ИБЦ является использование электронного контента. Региональная сеть ИБЦ предоставляет доступ к каталогу электронных изданий из числа художественной литературы и возможность осуществления книговыдач в режиме онлайн для всех участников образовательного процесса.

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Школьный информационно - библиотечный центр как центр гражданско-патриотического воспитания

2020 год объявлен Указом Президента Российской Федерации в РФ годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В течение всего года ШИБЦ проводят работу по военно-патриотическому воспитанию, что помогает учащимся осознать всё значение борьбы за спасение человечества от фашизма, пробудить чувство гордости за свой народ. Всё это делается с помощью книг. Потому что литературе о Великой Отечественной войне принадлежит особое место в процессе гражданского становления личности. Произведения о войне вводят молодого человека в суровую для страны эпоху, помогают понять величие подвига народа, спасшего от уничтожения не только свою страну, но и мир, пробудить чувство гордости, что не менее важно – осознать свою ответственность за сохранение добытого старшим поколением ценой огромных жертв.

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Для реализации данных направлений, патриотического воспитания среди молодежи, библиотека использует основные формы библиотечной работы, это: книжные выставки, тематические встречи и классные часы, просмотр видеофильмов с последующим обсуждением, литературно-музыкальные композиции, «громкое» чтение и т.д. Мероприятия проводятся с использованием новейших информационных телекоммуникационных технологий, для более глубокого, психоэмоционального воздействия на подрастающее поколение. Основным элементом любого библиотечного мероприятия является книжноиллюстративная выставка. Она имеет обзорный, тематический, образовательный и воспитательный характер. В 2020 году хорошим подарком для ШИБЦ стали книги «Герои Советского Союза - уроженцы Липецкого края», которые пополнили библиотечные фонды.

Фото из архива ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования».