Липецкий полумарафон: более 30 автобусов изменят маршрут

В воскресенье, 2 августа, в Липецке пройдет полумарафон. Он станет частью Всероссийского забега с синхронным стартом. Во время проведения мероприятия перекроют центр города. С 6 утра до 12 часов дня общественный транспорт будет двигаться по следующим схемам.

Автобус №1 отправится от остановки "Железнодорожный вокзал". Маршрут в обе стороны: "Железнодорожный вокзал - улица Гагарина - далее по привычной схеме". Транспорт №12 двинется так "Центральный рынок - улица Советская - площадь Революции - Петровский проезд - улица Ленина - Студеновкая - далее".

Автобусы №11 и №311 ".. - Товарный проезд - улица Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Советская - площадь Революции - Петрвоский проезд - Ленина - Студеновская - ..". Автобусы №24 и №324 ".. - улица Московская - Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Советская - площадь Революции - Петровский проезд - Ленина - Студеновская - далее..".

Общественный транспорт №24а и №346 пойдет по схеме: ".. - улица Космонавтов - Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Советская - площадь Революции - Петровский проезд - Ленина - Студеновская - далее по маршруту". Маршрут автобусв №17 и №317 ".. - Московская - Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Неделина - ..".

Автобусы №306 и №322 в прямом направлении будут двигаться по схеме ".. - Космонавтов - Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Советская - Фрунзе - Октябрьская - ..". В обратном направлении ".. - улица Карлам Маркса - площадь революции - Советская - Терешковой - Циолковского - Космонавтов - ..".

Временный маршрут транспорта №33 ".. - Петровский мост - улица Карла Маркса - Петровский проезд - Ленина - Студеновская - ..". Автобусы №35-37, №323 и №323а поедут так "Центральный рынок - улица Папина - далее по маршрутам".

Автобус №40 "Центральный рынок - площадь Победы - Неделина - ..". Маршрутка №345 " .. - Меркулова - Водопьянова - Яна Берзина". Конечная остановка - "улица Вермишева".

Транспорт №1Т проследует по схеме ".. - Товарный проезд - Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Папина - ..". Автобус №2Т ".. - Космонавтов - Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Папина - далее.".

Временный маршрут автобуса №325 ".. - Космонавтов - Циолковсого - Терешковой - площадь Победы - Неделина - Петровский мост - ..". Автобус №378 проедет по схеме "Железнодорожный вокзал - Гагарина - Циолковского - Космонавтов - ..".

Общественный транспорт №9Т будет двигаться так "Механизаторов - 50 лет НЛМК - Неделина - площадь Победы - Папина - ..". Автобусы №300 и №347 ".. - Папина - площадь Победы - Советская - площадь Революции - Петровский проезд - Ленина = Студеновская - ..".

По следующей схеме отправятся автобусы №302, 3315 и №352 ".. - площадь Революции - Петровский проезд - Ленина - Студеновская - далее". Транспорт №359 ".. - Космонавтов - Циолковского - Терешковой - площадь Победы - Неделина". Конечная остановка - "ГИБДД".

Рейсы №39 и №44 будут двигаться по схеме "автостанция "Сокол" - Железнодорожный вокзал". Стартуют от Центрального рынка. Также в этот день приостановят работу автобусов №23 и №48. После забега транспорт пойдет по привычным для липчан маршрутам.