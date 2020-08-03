«Россети Центр Липецкэнерго» в первом полугодии ввело в работу порядка 7 МВА мощности и более 64 километров ЛЭП

Наиболее крупным и значимым проектом филиала стало технологическое присоединение насосных станций и оросительной установки ООО «Елецкий» в Елецком районе. ООО «Елецкий» является растениеводческим подразделением группы компаний «Трио» - агрохолдинга полного цикла, хорошо известного в Липецкой области и других регионах России. Компания занимает второе место среди крупнейших землепользователей Липецкой области. В числе ее партнеров - крупные холдинги России и ближнего зарубежья, в том числе – «Pepsico», «Danone», «Росагро», «Черкизово», «Балтика» и другие. На реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств агропромышленного предприятия энергетики направили более 20 миллионов рублей.

Ежегодное выполнение работ по реконструкции и строительству энергообъектов Липецкэнерго способствует повышению качества и надежности электроснабжения потребителей Липецкой области.

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Фото предоставлено Липецкэнерго