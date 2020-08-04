Липецкэнерго обеспечило надежность электроснабжения центральной части города-спутника Липецка Грязи

В рамках этих работ энергетики установили 8 железобетонных опор и заменили около 400 метров провода. Ремонт энергообъекта был проведен в преддверие Дня города и стал вкладом энергетиков в благоустройство районного центра.

Проведенные энергетиками Липецкэнерго работы позволят обеспечить надежное и качественное энергоснабжение жителей центральной части города-спутника Липецка, что особенно важно в преддверии прохождения осенне-зимнего периода.

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Фото предоставлено Липецкэнерго