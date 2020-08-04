2020-08-04T14:43:24+03:00
Общество

В Липецке школы и детские сады получили 100 млн рублей

Деньги выделили на подготовку к новому учебному году
Юлия КЛЮЕВА
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Школам, детсадам и учреждениям дополнительного образования в Липецке выделили 100 млн рублейШколам, детсадам и учреждениям дополнительного образования в Липецке выделили 100 млн рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецким образовательным учреждениям выделили 100 млн рублей. Деньги на подготовку к учебному году получили 63 школы, 70 детских садов и 8 учреждений дополнительного образования. По информации пресс-службы мэрии, их потратят на капитальные и текущие ремонты. Средства взяли из регионального бюджета - 29,7 млн рублей, а также городского - 70,4 млн рублей.

В двух детсадах и школах уже отремонтировали системы отопления. Еще в одном детском саду - систему электроснабжения. В двух садах обновили пищеблоки, в одном - санузлы. В четырех школах и 3 детсадах привели в порядок оконные блоки. Еще в одном учреждении отремонтировали спортивную площадку и асфальт. Во многих учреждениях отремонтировали инженерные сети и помещения, благоустроили территории, готовы к работе тепловые пункты и элеваторные узлы. Заменили оборудование и мебель. А в школах установили питьевые фонтанчики.

В августе работы продолжатся. В оставшихся учреждениях обновят теневые навесы, фасады, заменят оконные блоки. А также спортивные и актовые залы. Отремонтируют кровлю. Приведут в порядок систему водоснабжения и канализации.

Кстати, в этом году в 26 детсадах появились группы для малышей до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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