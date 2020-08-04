2020-08-04T16:39:36+03:00
Экономика

Игорь Маковский: более 23,5 тысяч километров линий электропередачи и свыше 6,5 тысяч подстанций с начала года отремонтировали «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполняет с опережением графика
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Отремонтированы 6654 трансформаторные подстанции (при плане с начала года 6486). Произведен ремонт 23678 километров воздушных и кабельных линии электропередачи (план – 23671). С целью противодействия аварийным ситуациям, связанных с падением на ЛЭП деревьев и их обломков, произведена расчистка 17431 га и расширение 262 га просек воздушных линий (план – 16030 га и 216 га соответственно).

«Мы нацелены на то, чтобы, невзирая на внешние факторы, своевременно и в полном объеме выполнить все мероприятия ремонтной программы. Это позволит нам на самом высоком профессиональном уровне решить ключевую для энергетиков задачу - обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надежное электроснабжение потребителей 20 регионов страны в осенне-зимний период», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Основные мероприятия ремонтной программы стартуют по окончании очередного осенне-зимнего периода, когда появляется возможность выводить из эксплуатации значительную часть нуждающегося в ремонте оборудования, и завершаются к концу сентября. Основной их объем приходится на лето. На ряде крупных и значимых объектов работы уже завершены либо близки к окончанию. Так, специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» закончили ремонт высоковольтной линии электропередачи ВЛ 35 кВ «Восточная левая, правая», от надежной работы которой зависит электроснабжение 17 населенных пунктов Елецкого района с населением более 17 тысяч человек, в том числе ряда крупных объектов - Елецкой дистанции электроснабжения ОАО «РЖД», ООО «Елецкий горнообогатительный рудник», ОАО «Елецкий машиностроительный завод», ООО «Каменный карьер Голиково», ОАО «Елецкий гормолзавод». Также данная линия питает исправительно-трудовые колонии города Ельца. В ходе ремонта энергетики заменили 6 поврежденных промежуточных опор, произвели расчистку 3,1 га трассы линии от растительности.

В настоящее время специалисты Липецкэнерго продолжают ремонт одного из наиболее значимых энергообъектов города Липецка - подстанции 110 кВ «ГПП-2». Завершение работ запланировано на конец августа. В результате будет обеспечена надежность энергоснабжения 22 тысяч жителей областного центра, ряда социально значимых и крупных промышленных предприятий, в числе которых - Липецкий завод гусеничных тягачей, выпускающий технику для вооруженных сил России и других стран, а также объекты Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших металлургических предприятий страны.

В Кировской области проведены комплексные работы на крупных питающих центрах 110 кВ «Яранск» и 110 кВ «Демьяново», от которых в общей сложности запитаны 45 населенных пунктов с населением более 12 тысяч человек, а также ряд социально-значимых объектов. Текущий и капитальный ремонт оборудования данных подстанций позволит повысить надежность и качество электроснабжения населения Подосиновского и Яранского районов Кировской области.

В Воткинском районе и городе Воткинске Удмуртской Республики с начала года уже отремонтировано более 200 километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и 11 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кВ. Выполнен ремонт участков воздушных линий 10 кВ в деревнях Светлое, Первомайское, Кивары, Июльское.

В Орловской области в июне произведен ремонт силового трансформатора на ПС 110/35/10 кВ "Коммаш" в г. Мценск, которая питает одноименное предприятие по сборке коммунального и авиационного оборудования и прилегающую территорию с населенными пунктами. Также отремонтировано силовое оборудование на ПС 35/10 кВ "Моховое" в Залегощенском районе, что обеспечило надежность электроснабжения жителей одноименного села.

Во Владимирской области благодаря выполненным комплексным работам на крупных питающих центрах - ПС 110 кВ «Базовая» и ПС 110 кВ «Ундол» - повышена надежность электроснабжения 4,5 тысяч человек населения Собинского и Петушинского районов, а также ряда крупных промышленных предприятий, среди которых кондитерская фабрика «Ферреро Русия» и производитель кормов и кормовых добавок для с/х животных и птицы «Де Хёс».

В Смоленской области энергетики в июне приступили к проведению работ на подстанции ПС 110/35/10кВ «Кардымово» - основном питающем центре поселка городского типа Кардымово, в котором проживает более 4,6 тысяч жителей. Также от подстанции запитано ООО "Балтэнергомаш" - предприятие по производству комплектных трансформаторных подстанций и комплектующих к ним. Ремонты проводятся в целях повышения надежности и качества электроснабжения данных потребителей, а также в рамках подготовки сетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и завершатся в конце июля.

В общей сложности в течение года энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планируют капитальный ремонт 12,2 тысяч трансформаторных подстанций и 47 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ. Ремонт оборудования будет проведен и на центрах питания классом напряжения 35-110 кВ. 31,2 тысяч га просек воздушных ЛЭП будут расчищены от древесной и кустарной растительности. В целом на выполнение ремонтной программы будет направлено 11,6 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Игорь Маковский: более 23,5 тысяч километров линий электропередачи и свыше 6,5 тысяч подстанций с начала года отремонтировали «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполняет с опережением графика
Липецкэнерго обеспечило надежность электроснабжения центральной части города-спутника Липецка Грязи
Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» завершили ремонт участка воздушной линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ на одной из центральных улиц города-спутника Липецка Грязи - Ленинской
«Россети Центр Липецкэнерго» в первом полугодии ввело в работу порядка 7 МВА мощности и более 64 километров ЛЭП
По итогам 6 месяцев 2020 года энергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» ввели в эксплуатацию 64,6 километров линий электропередачи и 6,8 МВА трансформаторной мощности. На эти цели было направлено 173 миллиона рублей
Игорь Маковский: более четверти всех работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» смогли пройти профессиональное обучение в первом полугодии
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги профессиональной подготовки персонала за первое полугодие
Игорь Маковский: за первое полугодие «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» исполнили более 25 тысяч договоров технологического присоединения потребителей
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за первое полугодие
За первое полугодие 2020 года «Россети Центр Липецкэнерго» присоединило к электросетям более тысячи потребителей
По итогам первого полугодия 2020 года к электрическим сетям филиала «Россети Центр Липецкэнерго» присоединено 1014 новых потребителей Липецкой области
Игорь Маковский: более 4000 фактов незаконного энергопотребления пресечено в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 5 месяцев 2020 года
Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в первом полугодии ввели в работу около 200 МВА мощности и 2000 километров ЛЭП
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию инвестиционных программ. За 6 месяцев 2020 года энергетики ввели в эксплуатацию 1,8 тысяч километров линий электропередачи и 186,6 МВА трансформаторной мощности
Имя сотрудницы Липецкэнерго занесено на Доску почета Липецкой области
Начальник оперативно-технологической группы Становлянского района электрических сетей филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Ольга Киселева занесена на Доску Почета «Трудовая слава Липецкой области» за заслуги в области энергетики по итогам 2019 года
Глава «Россети Центр» Игорь Маковский и Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провели рабочую встречу
Подготовка к новому осенне-зимнему периоду и мероприятия по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения в период текущей эпидемиологической обстановки стали главными темами в повестке встречи
«Россети Центр» присоединила к сетям объекты крупного агропромышленного холдинга в Липецкой области
Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» завершили работы по технологическому присоединению к электрическим сетям насосных станций и оросительной системы ООО «Елецкий»
Игорь Маковский: до конца 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут созданы 9 цифровых центров управления сетями регионов и крупных городов
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП)
Игорь Маковский: аудитория онлайн творческих конкурсов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» превысила полмиллиона человек
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги и наградили победителей первого этапа корпоративных онлайн-конкурсов «Полезная изоляция»
Новости 24
Не стало руководителя пресс-службы ЛГПУ Елены Егоровой
Доходы губернатора Липецкой области упали: Артамонов заработал почти 45 млн рублей
В Липецке пропал еще один 13-летний школьник
Буйный липчанин разграбил два радара и напился – водителю грозит штраф, лишение прав и срок
В Липецке прикрыли киоски с шаурмой, на которых пожаловались жители
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
В Липецке завели уголовное дело на участника ДТП, в котором погибла семья из Санкт-Петербурга
Под Липецком подростка ударило током на стройплощадке
В Липецке водитель "Ауди" насмерть сбил пешехода
Под Липецком больше недели ищут 13-летнюю девочку
В Липецке отсняли фрагмент российского фильма: актеры уехали, зеваки разошлись
Во вторник в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду
В Липецке полицейские нашли в пакете прохожего почти полкило наркотиков
Липчанам запретили ходить в лес до 21 августа
В Липецке за срыв сроков ремонта на пляже оштрафуют подрядчика
В 2021 году у Липецка появится цифровой двойник
Сбербанк возобновил прием заявок на «Сельскую ипотеку»
В Липецке пропал пенсионер с зеленой сумкой и тростью
За три дня на дорогах Липецкой области пострадали 9 детей и подростков, 1 ребенок – погиб
Число зараженных коронавирусом в Липецке за сутки снова растет
Липчанин поймал на удочку в пруду большую черепаху вместо карася
В лобовом ДТП с «Приорой» и «Ниссаном» в Липецке пострадали два водителя
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
Парень с девушкой в Липецке бесплатно пронесли продукты через кассу самообслуживания
В Липецкой области почти 900 человек продолжают лечение от коронавируса
13 новых случаев коронавируса выявили в Липецкой области 2 августа
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 1 августа 2020 года составило 22 человека