2020-08-05T12:01:30+03:00
Общество

В центре Липецка закрывают крупный ТРЦ за нарушение пожарной безопасности

Прокуратура судилась с «Европой» больше года
Лия МУРАДЬЯН
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Суд закрывает "Европу" на СоветскойСуд закрывает "Европу" на СоветскойФото: Лия МУРАДЬЯН
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В центре Липецка суд на время потребовал закрыть крупный ТРЦ. Волокита с ТРЦ «Европа» началась еще в феврале 2019 года, тогда, после трагедии в Кемерово, по всей Липецкой области проверяли торговые центры и другие здания с массовым скоплением людей. В «Европе» сотрудники МЧС нашли массу нарушений. Согласно материалам суда, система пожарной безопасности не соответствовала закону и ряду актов.

Прокурор подал иск в районный суд на арендатора ООО «Липецкий завод строительных материалов» и собственника – ООО «Молл». Все нарушения должны были устранить до 31 июля 2019 года. Ответчики нарушения не признавали, но суд удовлетворил требования прокуратуры и подробно обозначил перечень нарушений, которые нудно устранить.

Представители ТРЦ не согласились и подали апелляцию в областной, настаивая, что опасности для людей нет. в Липецком областном суде назначили отдельную судебную пожарно-техническую экспертизу. Затем ответчики настояли на еще одной экспертизе, суд отказал. Все это длилось больше года. В итоге первоначальное решение Правобережного суда оставили без изменений.

Суд определил приостановить деятельность ТРЦ «Европа» на улице Советской пока все нарушения не устранят. Как сообщили в пресс-службе областного суда, решение вступило в силу, но в течение 3 месяцев еще может быть обжаловано в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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