Игорь Маковский: «Лояльность к клиентам, развитие новых продуктов и услуг – наши ключевые приоритеты!»

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Они стали первыми очными мероприятиями в компаниях, которые проводятся после снятия ряда ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. В первой послековидной коллегии принимают участие около 100 человек: руководители исполнительных аппаратов обществ, директора филиалов 20-ти регионов присутствия компаний, а также начальники Цифровых районов электрических сетей. Ведущим стратегической сессии стал известный бизнес-тренер Владимир Соловьев, основатель и управляющий партнер группы компаний EVERYCO.

«Меньше, чем полгода назад, подводя итоги 2019 года, мы даже не могли представить, с чем нам совсем скоро придётся столкнуться. Однако ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, должны рассматриваться не как причина отклонения от заданных целей, а как возможность для перехода на новый уровень эффективности», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, открывая коллегию.

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Руководитель энергокомпаний отметил, что, несмотря на жесткое испытание пандемией, удалось добиться улучшения сразу по ряду ключевых показателей. Максимально сокращены сроки технологического присоединения, выполнен общий показатель по потерям электроэнергии, а также обеспечен полный переход на общение с клиентами в онлайн режим. При этом Игорь Маковский сообщил, что во всех 20 филиалах обществ во втором квартале существенно изменился ландшафт нагрузок, структура полезного отпуска из-за простоя деятельности крупных промышленных предприятий.

«И в этой ситуации мы смогли не только сохранить запланированный положительный финансовый результат, но и даже улучшить его по ряду параметров», - заявил Игорь Маковский.

В своем докладе генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обратил особое внимание на важность решения трех стратегических задач на период до конца 2020-го и ближайшие годы.

«Мы должны столь же активно вести работу по снижению потерь электроэнергии в распределительной сети до нормативного уровня 7%, увеличению нетарифной выручки до 11 млрд рублей к 2024 году, а также удвоению производительности труда. Инструментом достижения этих базовых ориентиров должна стать Программа цифровой трансформации, технологии которой позволяют изменить традиционный уклад решения повседневных задач, а также внедрить инструменты для диверсификации бизнеса», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Одной из важных инициатив по увеличению нетарифной выручки в ближайшее время станет создание в компаниях единого центра компетенций в области проектирования, светотехнического аудита и сопровождения энергосервисных контрактов. По словам Игоря Маковского это позволит более активно развивать программы по продвижению дополнительных услуг и сервисов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

«Задавая новые, высокие стандарты лояльности, мы сможем обеспечить эффективную обратную связь, как от наших потребителей, так и руководства регионов. В дальнейшем это повлияет на увеличение нетарифной выручки и в целом финансово-экономических показателей компаний», - сообщил Игорь Маковский.

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В качестве ключевого инструмента для обеспечения роста производительности труда глава энергокомпаний обозначил необходимость дальнейшей оптимизации бизнес-процессов.

Итогом стратегической сессии при модерации Владимира Соловьева стал набор выводов, инициатив и решений, позволяющих достичь целевых ориентиров, обозначенных в докладе генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

«Организация способна достигать выдающихся результатов тогда, когда у нее есть для этого все составляющие: четкие и понятные каждому цели, мотивированная команда, высокая вовлеченность и причастность к общему делу. Для достижения стратегических целей важно выстраивать отношения не только с внешними, но и с внутренними клиентами, работая с вовлеченностью и потенциалом сотрудников. Этим важнейшим составляющим мы посвятили два дня, в ходе которых удалось сформировать эффективные решения, направленные на развитие данных направлений» - отметил бизнес-тренер Владимир Соловьев.

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Фото предоставлено Липецкэнерго