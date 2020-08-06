В поликлинике №7 Липецка пациентов с температурой отводят в бокс

Как работает поликлиника №7 Липецка в условиях коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Несколько недель назад в Липецкой области приступили к 3 этапу снятия ограничений по коронавирусу. Заработали образовательные и медицинские учреждения, ТРЦ и предприятия, которые были закрыты.

Как работает поликлиника №7 Липецка в условиях коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 6 августа, журналистам показали, как в условиях COVID-19 принимают пациентов в поликлинике №7 Липецка. На входе пришедшим измеряют температуру бесконтактным термометром. Просят надеть маски и соблюдать социальную дистанцию. Липчан, у которых температура выше 37 градусов, ведут через улицу в специальный бокс - ту же поликлинику, только с другого входа. Пенсионеров стараются обслуживать на дому.

- Мы вернулись к нормальному режиму работы, - сообщил главврач поликлиники Игорь Волкорезов. - Количество посещений возвращается к прежнему уровню. Мы увеличили время приема 1 пациента - от 30 минут, чтобы избежать скопления людей в коридоре. В феврале у нас было до 1200 посещений в день. В настоящее время от 700 до 900 ежедневно.

Как работает поликлиника №7 Липецка в условиях коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В поликлинике, действительно, немного людей. Нет очередей. Липчане стараются держаться на расстоянии друг от друга. На задержку по времени никто не жаловался.

Записаться на прием нужно предварительно - через портал госуслуг, по телефону или взять талон в терминале в поликлинике. Все врачи работают. Открылись диагностические отделения и дневной стационар.

Как работает поликлиника №7 Липецка в условиях коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Раньше мы работали в 2 смены, теперь в 3, - рассказала заместитель главврача по лечебной работе Анна Ноговицына. - Принимали 30 человек в смену, сейчас 15-20 человек. Палаты рассчитаны на 5 пациентов. Теперь здесь лежат 2-3 человека. Так соблюдается социальная дистанция. Пациенты приходят к своему времени, за каждым закреплено место. После каждой смены помещения обрабатывают.

Как работает поликлиника №7 Липецка в условиях коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В поликлинике строго соблюдать меры безопасности. Дезинфекцию проводят каждые 2 часа - обрабатывают поверхности. Воздух дезинфицируется в постоянном режиме.