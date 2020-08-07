Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 7 августа 2020: число зараженных за сутки снова выросло

Коронавирус в Липецке, последние новости Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число зараженных COVID-19 в Липецке за последние сутки снова выросло. По последним данным о коронавирусе в Липецкой области на 7 августа 2020 года зарегистрировали 19 новых случаев заражения. Днем ранее было 15 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области заразились 4665 человек, 3788 – выздоровели.

Только за прошедшие сутки врачи выписали 30 выздоровевших. 22 человека, к несчастью, скончались. С учетом всех данных и новых пациентов, на данный момент в регионе официально 855 активно зараженных жителей.

Вместе с тем учреждения постепенно открываются. Уже заработали в полном режиме городские поликлиники. Но о мерах безопасности не забывают. Все так же действует масочный режим и социальная дистанция в закрытых помещениях. У всех посетителей замеряют температуру, при любых признаках инфекции уводят в боксы.