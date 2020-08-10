НЛМК разработал и поставил инновационную электротехническую сталь для ветроэнергетики

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Новолипецкий металлургический комбинат, основная площадка Группы НЛМК, разработал инновационную марку электротехнической (динамной) стали для производства высокотехнологичного оборудования ветрогенераторов. Первая партия отгружена в адрес АО «НоваВинд» - дивизиона компании Росатом по ветроэнергетике, который реализует проект создания ветропарков на юге России.

До 2023 года АО «НоваВинд» планирует построить ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт. Для реализации этой амбициозной задачи потребовалась отечественная электротехническая сталь с улучшенными характеристиками, которая будет использована в производстве двигателей электрогенераторов – ядра ветроэнергетических установок.

«НЛМК обладает всеми необходимыми компетенциями для разработки и производства инновационных марок электротехнической стали. Мы рады быть частью амбициозного проекта «зеленой энергетики», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

Разработки новых марок стали для электродвигателей ветроэнергетических установок усиливают позиции Группы НЛМК как поставщика сектора возобновляемой энергетики не только в России, но и во всем мире. Новый продукт позволяет Группе НЛМК, в состав которой входит NLMK DanSteel, поставщик толстого листа для европейской ветрогенерации, расширить ассортимент продукции для сектора.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.