Липчанин не пришел на свидание к девушке, выдумав историю с избиением в полиции

Полиции пришлось опровергать выдуманную историю ухажера Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке неудавшееся свидание обернулось слухами о полицейском произволе и проверкой в правоохранительных органах. Все случилось 25 июля, когда 30-летний мужчина должен был явиться на встречу к даме сердца. Но свидание не состоялась – кавалер очевидно нашел занятие по-интересней и просто не приехал. Позже, оправдываясь перед девушкой, герой-любовник не придумал ничего лучше, чем сочинить историю, что его якобы задержали и избили сотрудники полиции прямо в отделении.

– Выбивали признание в краже продуктов из магазина, – пожаловался барышне горе-ухажер.

Женщина поверила на слово, пожалела и простила неявку. Но на этом история не закончилась. Раздосадованная дама решила негодовать по этому поводу в соцсетях, где разместила пост о нападении полиции на своего молодого человека. История разлетелась по городским сообществам и некоторым СМИ. В итоге полиции на самом деле пришлось вмешаться в историю с неудавшемся свиданием.

Стажи порядка организовали проверку, выяснили истинную причину и выступили с опровержением.

– Убедительно просим представителей СМИ и блогосферы проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, – прокомментировала ситуацию начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – А при подготовке материалов о деятельности полиции использовать сведения, размещенные в официальных источниках.