В МЧС по Липецкой области новый начальник из Иркутска

Василий Разумнов - новый начальник ГУ МЧС России по Липецкой области Фото: УГПСС Липецкой области

ГУ МЧС России по Липецкой области возглавил Василий Разумнов. Как сообщили в пресс-службе управления, соответствующий указ был подписан 3 августа Президентом РФ. В этот вторник, 11 июля, полковника внутренней службы представят личному составу. Напомним, что экс-начальника регионального МЧС Михаила Салфетникова подозревают во взятке в 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Василий Разумнов родился в Иркутске в 1978 году. В 2004 году окончил Восточно-Сибирский институт МВД России. В 2013 - Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.

С 1999 по 2006 год проходил службу на различных должностях в МЧС России по Иркутской области. В 2007 году его назначили начальником отдела организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. В 2009 стал замначальником управления областного МЧС.

Василий Разумнов неоднократно участвовал в ликвидации последствий ЧС: в 1997 году - авиакатастрофа самолета АН-124 "Руслан" в Иркутске, в 2006 году - аэробуса А-310, в 2009 - тушение пожара в Иркутске, 2013 - тушение резервуаров с нефтью в Ангарске, в 2019 году - ликвидация последствий летнего паводка.

Награжден медалью "за отвагу", Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, шестью ведомственными знаками отличия.