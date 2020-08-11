С начала 2020 года специалисты Липецкэнерго отремонтировали порядка 220 км линий электропередачи

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По итогам первого полугодия энергетики выполнили порядка 42 % от утвержденного годового объема ремонтной кампании. Отремонтировано порядка 220 километров линий электропередачи различного класса напряжения Произведен ремонт 45 силовых трансформаторов и 40 трансформаторных подстанций. С целью минимизации количества технологических нарушений из-за падений веток и деревьев на провода от древесной поросли расчищено более 471 га просек воздушных линий. На реализацию этих мероприятий направлено порядка 68 миллионов рублей.

При выполнении ремонтных работ в центре внимания остается безопасность персонала – специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для работ оснасткой.

Ежегодная реализация ремонтной программы – основа стабильной работы энергокомлекса Липецкэнерго.

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Фото Липецкэнерго