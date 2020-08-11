Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 11 августа 2020 года: заболели еще 18 человек

В Липецкой области еще у 18 человек выявили коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на этот вторник, 11 августа, в Липецкой области коронавирусом заболели 4 731 житель. По данным регионального оперштаба, за сутки COVID-19 выявили еще у 18 человек. Напомним, что накануне количество заразившихся было меньше - 16 случаев. Большинство из них, как и ранее, было выявлено в Липецке - 11 заболевших. Еще 3 - в Ельце. В Грязинском и Липецком районах по 1 новому случаю.

Выздоровели 3 848 липчан. Лечение продолжают 843 человека. Причем 590 пациентов медики наблюдают на дому - у них COVID-19 протекает в легкой форме. остальные 253 человека находятся в больницах. Еще у 133 липчан подозревают коронавирус.

Не смогли справиться с болезнью 23 человека. Этим утром стало известно о новой смерти от инфекции. Спасти не удалось 60-летнюю жительницу Добринского района. У нее была тяжелая патология почек и сердечно-сосудистой системы. Коронавирус вызвал двустороннюю пневмонию. Пенсионерка скончалась.